Πέθανε ο Άντονι Πράις, ο σχεδιαστής μόδας που είχε ντύσει Ντέιβιντ Μπόουι και Duran Duran

Φόρος τιμής αποδίδεται σήμερα στον δημιουργό της βρετανικής μόδας Άντονι Πράις, γνωστό επειδή έντυσε τον Ντέιβιντ Μπόουι ή τον Μπράιαν Φέρι του συγκροτήματος Roxy Music, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών.



Η εταιρεία 16Arlington, με την οποία είχε συνεργαστεί τον Νοέμβριο για μια συλλογή, διατύπωσε σήμερα, με ένα μήνυμα στο Instagram, τη «βαθιά θλίψη» της για τον θάνατο «ενός εκ των πλέον επιδραστικών Βρετανών σχεδιαστών της γενιάς του».



«Το να συνεργαστούμε με τον Άντονι αποτελεί τόσο μια τιμή όσο και ένα προνόμιο (...). Το ταλέντο του ήταν ένα πραγματικό δώρο», υπογράμμισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου μόδας Μάρκο Καπάλντο, στο ίδιο μήνυμα.



Ο θάνατος του Άντονι Πράις επήλθε λιγότερο από έναν μήνα μετά την παρουσίαση αυτής της συλλογής των 16 μοντέλων στο Λονδίνο, έπειτα από μια απουσία τριάντα ετών.

Ο Νικ Ρόουντς, του συγκροτήματος Duran Duran, είπε πως είναι «βαθιά θλιμμένος» σε ένα μήνυμά του στο Instagram, το οποίο ανήρτησε χθες, μετά τον θάνατο, την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με τον ίδιο, του «πολύ αγαπημένου φίλου του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ