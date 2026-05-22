Πέθανε ο Κάρλο Πετρίνι, ιδρυτής του «Slow Food» - Το κίνημα που άλλαξε τη γαστρονομία

Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κάρλο Πετρίνι, ιδρυτής του ιταλικού κινήματος «Slow Food».

Ο Πετρίνι πέθανε χθες, Πέμπτη 21/5, στη γενέτειρά του, το Μπρα, στην περιφέρεια της βορειοδυτικής Ιταλίας Πεδεμόντιο, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση το Slow Food χωρίς να διευκρινίσει την αιτία θανάτου.

Ο Πετρίνι, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του κινήματος μέχρι το 2022, είχε αποκαλύψει τα τελευταία χρόνια ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη.

Τι είναι στο «Slow Food»

Το κίνημα «"Slow Food» ιδρύθηκε το 1986 ως αντίδραση στα εγκαίνια του πρώτου McDonald's στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης.

Ο Πετρίνι "έδωσε ζωή σε ένα παγκόσμιο κίνημα βασισμένο στις αξίες των καλών (ποιοτικά, γευστικά), καθαρών (παραγωγή φιλική προς το περιβάλλον) και δίκαιων (δίκαιη αμοιβή για τους παραγωγούς) τροφίμων για όλους, συνδέοντας κοινότητες, αγρότες, τεχνίτες τροφίμων, μάγειρες, ακτιβιστές και νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο", σημειώνει η ανακοίνωση του Slow Food.

Με τον ίδιο επικεφαλής, το κίνημα εξελίχθηκε, από μια μικρή ομάδα φίλων στην ιταλική ύπαιθρο στα χρόνια του 80, σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο παγκόσμιο δίκτυο ενεργό σε περισσότερες από 160 χώρες, σημείωσε το Slow Food.

Ως διεθνής υπερασπιστής της αειφόρου γεωργίας, ο Πετρίνι ήταν προσωπικός φίλος του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας, ο οποίος είναι επί σειρά ετών υπέρμαχος της βιολογικής καλλιέργειας.

