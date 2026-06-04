Πέθανε ο σκιτσογράφος Γιώργος Μυλωνάς

Την απώλεια του σκιτσογράφου Γιώργου Μυλωνά ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, γνωστοποιώντας ότι έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, σε ηλικία 76 ετών.

Ο Γιώργος Μυλωνάς υπήρξε μία ξεχωριστή παρουσία στον χώρο του Τύπου αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα μέσα από τα σκίτσα του, τα οποία επί δεκαετίες σχολίαζαν με ευρηματικότητα και οξυδέρκεια την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.

Γεννημένος στα Ιωάννινα το 1950, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως ελεύθερος επαγγελματίας, δραστηριοποιούμενος από το 1977 έως το 1985 στον σχεδιασμό μακετών, την εικονογράφηση και τη δημιουργία εντύπων. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο δυναμικό της εφημερίδας «ΚΕΡΔΟΣ», όπου εργάστηκε ως σκιτσογράφος από το 1985 έως και το κλείσιμο της ιστορικής οικονομικής εφημερίδας.

Τα έργα του ξεχώρισαν για εύστοχο σχόλιο πάνω στα οικονομικά δρώμενα, ενώ συνάδελφοί του κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, επαγγελματισμό και εξαιρετική συναδελφική συμπεριφορά.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά της, η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με σεβασμό τον εκλιπόντα, εκφράζοντας τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοί του θα του πουν το τελευταίο αντίο τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις 10:30 το πρωί, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.