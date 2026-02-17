Πέθανε ο Τζέσε Τζάκσον, ο σπουδαίος ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα

Ο αιδεσιμότατος Τζέσε Τζάκσον, εμβληματική μορφή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σε ανακοίνωση της οικογένειάς του αναφέρεται ότι ο Τζάκσον «πέθανε ήρεμα το πρωί της Τρίτης, έχοντας στο πλευρό του τα μέλη της οικογένειάς του». Δεν έγινε γνωστή η αιτία θανάτου. Στο παρελθόν είχε διαγνωστεί με τη νόσο Πάρκινσον.

«Η αταλάντευτη δέσμευσή του στη δικαιοσύνη, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου κινήματος για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Ακούραστος παράγοντας αλλαγής, ανέδειξε τις φωνές των ανθρώπων που δεν ακούγονταν, από τις προεδρικές του εκστρατείες τη δεκαετία του 1980 έως την κινητοποίηση εκατομμυρίων πολιτών για την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Ιστορία».

Γεννημένος το 1941, ο Τζάκσον ξεκίνησε τη δράση του ως ηγέτης των πολιτικών δικαιωμάτων σε νεαρή ηλικία, ως στενός συνεργάτης και προστατευόμενος του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ. Στη διάρκεια μιας πολυετούς πολιτικής και θεολογικής πορείας, διατήρησε κεντρικό ρόλο στον αγώνα για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη μαύρη κοινότητα.

Ο Τζέσε Τζάκσον αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Τζακλίν, τα παιδιά τους Σαντίτα, Τζέσε Τζούνιορ, Τζόναθαν, Γιουσέφ και Τζακλίν, την κόρη του Άσλεϊ Τζάκσον, καθώς και τα εγγόνια του.

Ποιος ήταν ο Τζέσε Τζάκσον

Ο ηγέτης των πολιτικών δικαιωμάτων, ο οποίος αναδείχθηκε από το Κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώματα για να αγωνιστεί από την ισότητα των φύλων έως την οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη, παραιτήθηκε από την προεδρία της Rainbow PUSH Coalition το 2023. Η οργάνωση είχε μετεξελιχθεί από την Operation PUSH, την οποία ίδρυσε ο Jackson το 1971.

Ο Τζάκσον, ο οποίος ήταν χειροτονημένος βαπτιστής ιερέας, ήταν προστατευόμενος του αιδεσιμότατου Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και αναδείχθηκε σε εξέχουσα φωνή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στη δεκαετία του 1960.

Λίγο περισσότερο από μια δεκαετία μετά την υποψηφιότητα της βουλευτίνας Σίρλεϊ Τσίσολμ για την προεδρία το 1972, της πρώτης μαύρης γυναίκας που διεξήγαγε εθνική εκστρατεία με το Δημοκρατικό Κόμμα, ο Τζάκσον έγινε ο δεύτερος Αφροαμερικανός που διεκδίκησε την υποψηφιότητα ενός μεγάλου κόμματος για την προεδρία, ως υποψήφιος των Δημοκρατικών.