Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Όταν πέθανε ο πατέρας μου είχα παραστάσεις και ήταν θεραπευτικό»

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έχασε και τους δύο γονείς του μέσα σε ένα διάστημα έξι μηνών. Ο ηθοποιός μίλησε γι’ αυτή την απώλεια στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς νωρίς». «Η απώλεια, σαν τίτλος, είναι για όλους, είτε προσωπική είτε οικογενειακή. Είναι ένα θέμα στο οποίο όλοι δυσκολευόμαστε, γιατί δεν έχουμε όλοι την κατάλληλη παιδεία ή γνώση για να συνλειτουργήσουμε με αυτό που συμβαίνει.

Από τη μία είναι περίεργο, από την άλλη όμως δίνει έναν συμβουλευτικό χαρακτήρα σε αυτούς που δεν μπορούν να διαχειριστούν την ιστορία, να το δουν θετικά και να παλέψουν! Δεν θα είμαστε εδώ για πάντα, οπότε οφείλουμε -με έναν τρόπο- να είμαστε παρόντες.

«Είναι ευλογία να ησυχάζουν όλοι»

«Όταν πέθανε ο πατέρας μου είχα παραστάσεις και ήταν θεραπευτικό με έναν τρόπο. Νομίζω και οι δικοί μου αυτό θα ήθελαν. Η ζωή δεν σταματάει, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί η ζωή καμιά φορά μπορεί να γίνει τραγικά δύσκολη. Κάποιοι άνθρωποι έχουν έναν τεράστιο Γολγοθά να περάσουν, μπορεί κι εμείς, μπορεί και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά οφείλουμε να παλεύουμε.

Μεγαλώνοντας συγχωρώ πάρα πολύ, όλο τον κόσμο. Δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα αρνητικό για κανέναν. Πιο μικρός ήμουν πιο εγωιστής, θύμωνα πιο εύκολα και είχα απαιτήσεις. Τώρα που μεγαλώνω νομίζω ότι είναι ευλογία να ησυχάζουν όλοι».