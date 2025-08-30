Πήρες κιλά στις καλοκαιρινές διακοπές; Διατροφολόγος δίνει 5 tips για να το διαχειριστείς

Οι διακοπές έφτασαν στο τέλος τους ωστόσο εκτός από τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε, αρκετοί επιστρέψαμε στην καθημερινότητά μας με δύο-τρία κιλά παραπάνω.

Άλλωστε, η καλοκαιρινή περίοδος είναι ιδανική για ξεκούραση, απόλαυση και ελεύθερο πρόγραμμα, κάτι που συχνά μεταφράζεται σε μικρές διατροφικές ατασθαλίες οι οποίες περιέχουν πολύ φαγητό αλλά και αυξημένες δόσεις αλκοόλ.

Τι γίνεται όμως τώρα που επιστρέφουμε στην καθημερινότητα και η ζυγαριά μας πήρε την ανιούσα; Όπως εξηγεί η διατροφολόγος Μαρία Μπεργελέ στον flash.gr, πρόκειται για κάτι άκρως φυσιολογικό. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 5 παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση του βάρους μας κατά τη διάρκεια των διακοπών όπως:

Η κατακράτηση υγρών. Η αλλαγή στο μικροβίωμα (δηλαδή εάν είχαμε άστατα διατροφικά ωράρια και εάν καταναλώναμε διαφορετικά φαγητά) Η μειωμένη κινητικότητα (λιγότερο περπάτημα) Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ το οποίο αυξάνει την όρεξη και τη φλεγμονή Η φυσιολογική διακύμανση βάρους που θα επανέλθει με την επιστροφή στη ρουτίνα.

Ωστόσο, όπως τονίζει η Μαρία Μπεργελέ, η λύση δεν είναι οι αυστηρές και express δίαιτες, αλλά οι έξυπνες, ρεαλιστικές τακτικές που θα μας βοηθήσουν να επανέλθουμε με ομαλότητα στο πρόγραμμά μας χωρίς κόπο και κυρίως χωρίς στερήσεις.

5 tips για ομαλή επιστροφή στη διατροφική καθημερινότητα

1. Μην ξεκινήσεις δίαιτα - Επανέλαβε τη ρουτίνα

Απέφυγε τις εξαντλητικές «αποτοξινώσεις» ή στερήσεις. Δώσε προτεραιότητα σε σταθερά γεύματα, ποιοτικές τροφές και επαρκή ύπνο.

2. Ξεκίνησε τη μέρα σου σωστά

Ένα πλήρες πρωινό βοηθά στη ρύθμιση της όρεξης όλη μέρα. Επίλεξε να εντάξεις πρωτεΐνη (π.χ. αυγό ή γιαούρτι), καλά λιπαρά (π.χ. ταχίνι ή ξηρούς καρπούς), σύνθετους υδατάνθρακες (π.χ. βρώμη ή φρούτο).

3. Οργάνωσε τα βασικά γεύματα

Ένα ισορροπημένο γεύμα θα πρέπει να εμπεριέχει πάντα πηγή πρωτεΐνης όπως κοτόπουλο, όσπρια, αυγά, λαχανικά ψητά ή στον ατμό.

Επίσης κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορείς να επιλέξεις να καταναλώσεις μικρά υγιεινά σνακ όπως για παράδειγμα μπάρες δημητριακών, energy balls, φρούτα τα οποία θα σε βοηθήσουν να καλύψεις την όρεξή σου.

Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάς τη σωστή και καθημερινή ενυδάτωση ώστε να αποβάλλεις τυχόν τοξίνες και την κατακράτηση υγρών που έχει δημιουργηθεί.

4. Δώσε έμφαση στο πιάτο ισορροπίας

Το ιδανικό πιάτο για επιστροφή στη ρουτίνα χωρίς να στερηθείς απολύτως τίποτα θα πρέπει να στηθεί με τον εξής τρόπο:

½ λαχανικά

¼ πρωτεΐνη

¼ σύνθετοι υδατάνθρακες

Με αυτόν τον τρόπο θα έχεις καλύψει όλες τις διατροφικές ανάγκες που απαιτούνται για τον οργανισμό ώστε να βοηθηθεί ο μεταβολισμός να κινητοποιηθεί.

5. Επανάφερε τις καλές διατροφικές συνήθειες χωρίς ενοχές

Όπως σημειώνει η Μαρία Μπεργελέ δεν πρέπει ποτέ να τιμωρούμε τον εαυτό μας για τις καλοκαιρινές διατροφικές μας επιλογές. Απολαμβάνουμε πάντα το φαγητό συνειδητά.