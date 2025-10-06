10 τροφές που θα σας δώσουν την απαραίτητη δόση καλίου

Το κάλιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέταλλα για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Συμβάλλει στη ρύθμιση των υγρών, στη σωστή λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, ενώ η ισορροπία καλίου–νατρίου παίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου υπέρτασης, καρδιαγγειακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) προτείνει ημερήσια πρόσληψη 4.700 mg καλίου, ποσότητα που δύσκολα καλύπτεται χωρίς στοχευμένες διατροφικές επιλογές.

«Το κάλιο λαμβάνεται κυρίως μέσα από φρούτα και λαχανικά», εξηγεί η Nicole Roach, επικεφαλής διαιτολόγος στο Lenox Hill Hospital της Νέας Υόρκης. Η μπανάνα είναι ίσως η πιο γνωστή πηγή, με 422 mg καλίου ανά μέτριο φρούτο, αλλά δεν είναι η μόνη.

1. Χειμωνιάτικη κολοκύθα (βαλανοειδής)

Αυτή η πράσινη απ’ έξω και πορτοκαλί στο εσωτερικό κολοκύθα δεν είναι μόνο γευστική αλλά και εξαιρετικά θρεπτική. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένης κολοκύθας προσφέρει 896 mg καλίου, σύμφωνα με στοιχεία του USDA, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των ημερήσιων αναγκών.

