Πλησιάζει στην Άρσεναλ ο Τζόλης - Η εξωπραγματική πρόταση και η πίεση στην Μπρίζ

Ο Χρήστος Τζόλης είναι όλο και πιο κοντά στην μετακίνησή του στην Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» να εντείνουν τις συζυτήσεις με την Μπρίζ για να τον φέρουν στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Μπέν Τζέικομπς ο διεθνής επιθετικός έκανε γνωστό στους λονδρέζους ότι θέλει να γίνει «κανονιέρης», επομένως η επίσημη πρόταση αν και δεν έχει γίνει ακόμα, θεωρείται θέμα χρόνου να τεθεί στο τραπέζι των συζυτήσεων. Μάλιστα το ποσό που σκοπεύει να δαπανίσει η Άρσεναλ για τον Τζόλη θα ξεπερνά κάθε προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα καθώς αναμένεται να δοθούν 35 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή περίπου 41 εκατ. ευρώ.

Εφόσον ο 24χρονος ποδοσφαιριστής θέλει να αποχωρήσει από το Βέλγιο, έτσι και η Μπρίζ δεν θα πει όχι σε μια ενδεχόμενη πώλησή του με το ανάλογο αντίτιμο. Τέλος ο Τζέικομπς τονίζει πως η πιθανή αγορά του Μόργκαν Ρότζερς από την Αστον Βίλα δεν έχει σχέση με την υπόθεση Τζόλη.