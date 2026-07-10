«Οδεύει στην Άρσεναλ ο Τζόλης με συμφωνία εκατομμυρίων» αποκαλύπτουν αγγλικά ΜΜΕ

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Άρσεναλ, με αγγλικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές ανάμεσα στους «κανονιέρηδες» και την Κλαμπ Μπριζ.

Σύμφωνα με τη Sun, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει ξεχωρίσει τον διεθνή Έλληνα εξτρέμ ως τον βασικό υποψήφιο για να καλύψει το κενό που αναμένεται να αφήσει ο Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του στην Μπεσίκτας.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Άρσεναλ προσφέρει 35 εκατομμύρια λίρες, ποσό που ξεπερνά τα 41 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αποκτήσει τον 23χρονο άσο της Κλαμπ Μπριζ.

Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή με αυτά τα οικονομικά δεδομένα, ο Τζόλης θα αποτελέσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της βελγικής ομάδας, ξεπερνώντας τα 37,5 εκατομμύρια ευρώ που είχε καταβάλει η Μίλαν για τον Σαρλ Ντε Κετελάρε το καλοκαίρι του 2022.

Παράλληλα, θα πρόκειται και για τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή σε ό,τι αφορά το καθαρό ποσό που καταβάλλεται για την αγορά του. Ο Τζόλης προέρχεται από εντυπωσιακή σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ καταγράφοντας 17 γκολ και 23 ασίστ σε 36 συμμετοχές στο βελγικό πρωτάθλημα, ενώ στο Champions League σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ σε εννέα εμφανίσεις.