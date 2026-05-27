Ο Τζόλης αποκάλυψε σε ποια ομάδα θέλει να παίξει: «Είναι παιδικό όνειρο για εμένα»

Ο Χρήστος Τζόλης έκανε μια τρομερή και άκρως παραγωγική χρονιά στο Βέλγιο με την φανέλα της Κλάμπ Μπρίζ, με αποτέλεσμα να της χαρίσει, μαζί με τους συμπαίκτες του, το πρωτάθλημα.

Ο διεθνής εξτρέμ έκανε μια ονειρική σεζόν, καθώς κατάφερε να σκοράρει 22 γκολ και να μοιράσει 17 ασίστ σε 36 συμμετοχές, κατακτώντας δικαιωματικά τον τίτλο του κορυφαίου της σεζόν στο πρωτάθλημα Βελγίου. Με τα καμώματά του έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα μεγάλων συλλόγων όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ για να παραλάβει το βραβείο του Ποδοσφαιριστή της Χρονιάς, έφτασε στην Αμβέρσα με... ελικόπτερο.

Μιλώντας μπροστά σε κόσμο, ο 24χρονος επιθετικός αρχικά σχολίασε την εμπειρία του λέγοντας: «Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα σε ελικόπτερο. Στην αρχή φοβήθηκα λίγο, αλλά μετά περάσαμε πολύ καλά με τα παιδιά».

«Από ομιλίες δεν ξέρω πολλά. Είμαι ποδοσφαιριστής και ξέρω μόνο να αποδίδω στο γήπεδο, όχι να μιλάω μπροστά σε μια γεμάτη αίθουσα».

Στην συνέχεια σχολίασε τον τίτλο που κέρδισε: Είναι καλύτερο τρόπαιο, για να είμαι ειλικρινής. Το ότι σε ψηφίζουν οι συμπαίκτες σου, αλλά και προπονητές και αντίπαλοι, σημαίνει πολλά. Το εκτιμώ πάρα πολύ ότι με θεωρούν τον καλύτερο παίκτη της σεζόν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρω την επόμενη Χρυσή Μπάλα. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, με μεταξύ άλλων και τον θρύλο της Κλαμπ Μπριζ, Χανς Βάνακεν. Θα το δούμε τον Ιανουάριο. Πρώτα θέλω να απολαύσω αυτό το τρόπαιο. Αυτή ήταν η καλύτερη ατομική σεζόν της καριέρας μου και πήραμε και το δεύτερο αστέρι με την Κλαμπ Μπριζ. Τι άλλο μπορώ να ζητήσω; Αν μου το έλεγες από πριν, θα το υπέγραφα αμέσως».

Ενώ όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει για το μέλλον του απαντώντας σε ερώτηση για το τι προτιμάει ανάμεσα σε Premier League και Bundesliga ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εκεί υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι παίκτες από μένα. Στην Premier League και τη Bundesliga το επίπεδο είναι σίγουρα πολύ υψηλότερο». Μάλιστα ο Τζόλης προχώρησε και σε μια αποκάλυψη, καθώς είπε ότι το όνειρό του είναι να αγωνιστεί μια μέρα στην Μπαρτσελόνα, όμως αυτή την στιγμή δεν είναι κάτι ρεαλιστικό.

«Η Μπαρτσελόνα, αλλά ξέρω ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Η Μπάρτσα δεν πρόκειται να αγοράσει έναν εξτρέμ από την Κλαμπ Μπριζ. Είναι και θα παραμείνει ένα παιδικό όνειρο».