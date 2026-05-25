Ο Τζόλης πανηγύρισε με... συρτάκι το πρωτάθλημα Βελγίου με την Μπριζ

Η Κλαμπ Μπριζ κατέκτησε το 20ό πρωτάθλημα Βελγίου της ιστορίας της και ο Χρήστος Τζόλης φρόντισε να δώσει ελληνικό χρώμα στους πανηγυρισμούς. Ο διεθνής άσος ολοκλήρωσε εντυπωσιακά τη σεζόν, πραγματοποιώντας την κορυφαία χρονιά της καριέρας του, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του τίτλου με τη βελγική ομάδα.

Στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στη Μέχελεν, που ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 2-2, ο Τζόλης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, πετυχαίνοντας γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης στήθηκε γιορτή τόσο στα αποδυτήρια όσο και στον αγωνιστικό χώρο του «Γιαν Μπρέιντελ», με τον 24χρονο Έλληνα να τραβά τα βλέμματα όταν έστησε… συρτάκι μαζί με τους συμπαίκτες του.

🇬🇷 | Christos Tzolis leerde z'n teamgenoten wat Griekse dansmoves. 🕺🤣 #CLUGNT pic.twitter.com/FSUKpZfPch — DAZN België (@DAZN_BENL) May 24, 2026

Ο Τζόλης «έσυρε» τον χορό μέσα σε αποθέωση, χαρίζοντας μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στους πανηγυρισμούς της νέας πρωταθλήτριας Βελγίου.