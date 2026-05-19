Ο Τζόλης «σπάει τα κοντέρ» στο Βέλγιο και ετοιμάζεται να «γράψει» ιστορία με ποσό ρεκόρ

Ο Χρήστος Τζόλης διανύει την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του στο Βέλγιο με την φανέλα της Κλαμπ Μπρίζ και όλα δείχνουν πως ήρθε η ώρα να κάνει το επόμενο βήμα.

Ο διεθνής εξτρέμ είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα στην Ευρώπη, με ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άστον Βίλα και η Γιουβέντους να τον παρακολουθούν πολύ στενά. Σύμφωνα με ξένα σάιτ οι κόκκινοι διάβολοι είναι οι πιο ενεργοί ενδιαφερόμενοι καθώς έχουν κάνει και κάποιες κινήσεις για να μάθουν το status του παίκτη και της ομάδας του. Το προηγούμενο καλοκαίρι η Μπρίζ δεν ήθελε να πουλήσει τον Τζόλη σε καμία περίπτωση, παρόλο που έλαβε μια πολύ καλή πρόταση του ύψους των 32 εκατομμυρίων από την Κρίσταλ Πάλας.

🚨 Club Brugge are demanding a club-record fee for Christos Tzolis this summer amid interest from Aston Villa, Manchester United and Juventus. 🇬🇷



Any deal for the 24-year old winger would need to exceed €36M. 💰



(Source: GVA) pic.twitter.com/haTx9322Zc — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 18, 2026

Φέτος φαίνεται πως και να θέλει, δεν θα μπορέσει να τον κρατήσει στο Βέλγιο καθώς ο διεθνής εξτρέμ διανύει μια... τρομακτική σεζόν με τα νούμερά του να ζαλίζουν. 20 γκολ και 27 ασίστ σε 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, δηλαδή περισσότερα από 4.000 λεπτά τα οποία εντυπωσιάζει. Μάλιστα ο 24χρονος εξτρέμ βγάζει μάτια και στα playoff καθώς σε οκτώ ματς μετρά έξι γκολ και οκτώ ασίστ. Η Μπρίζ αδιαμφισβήτητα δικαιώθηκε που δεν δέχτηκε την πρόταση της Πάλας πέρσι, με τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να έχει συνολικά 41 γκολ και 43 ασίστ σε 106 αγώνες με τους Βέλγους. Ο διεθνής έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και η ομάδα του τον κοστολογεί με ένα ποσό το οποίο θα είναι πάνω από 36 εκατομμύρια, κάτι που σημαίνει ότι θέλει να σπάσει το βέλγικο ρεκόρ σε πώληση ποδοσφαιριστή.

Αυτή την στιγμή η Μπρίζ είναι μόνη πρώτη με διαφορά 4 βαθμών από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και απομένουν δύο αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν. Με μια νίκη στα επόμενα ματς ή και με μια ήττα την Ουνιόν, ο Χρήστος Τζόλης θα στευθεί πρωταθλητής Βελγίου.