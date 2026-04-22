Χρήστος Τζόλης: Μεταγραφικός στόχος της Νιούκαστλ υπό... προϋποθέσεις

Ο εξτρέμ της Μπριζ, φαίνεται να υπάρχει στη λίστα των «νυχτερίδων» για το ερχόμενο μεταγραφικό «παζάρι» αφού μετά τον αποκλεισμό από τη Μπαρτσελόνα στο Champions League και τη 14η θέση που βρίσκονται στη βαθμολογία της Premier League θέλουν να ενισχυθούν για να κυνηγήσουν τους στόχους της επόμενης σεζόν.

Η δυσκολία για... Τζόλη και ποιοι άλλοι ενδιαφέρονται

Ο νεαρός εξτρέμ πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν στο Βέλγιο έχοντας 26 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με απολογισμό εννέα γκολ και 13 ασίστ. Αυτός είναι και ο λόγος που η διοίκηση τον έχει «δέσει» με συμβόλαιο μέχρι το 2029, με τη χρηματιστηριακή του αξία να αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Πέρα από αυτό το εμπόδιο η Κρίσταλ Πάλας και η Λιντς ρίχνουν «μία ματιά» δημιουργώντας ανταγωνισμό στον επόμενο σταθμό του 24χρονου εξτρέμ.

Ο παίκτης κλειδί-αποχώρηση

Σύμφωνα με το «SportsBoom», για να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να ξεκινήσει η Νιούκαστλ να διεκδικεί τον Τζόλη θα «πρέπει» να πουληθεί ένας πολύ κομβικός παίκτης για την ομάδα. Ο Άντονι Γκόρντον. Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθούν τη περίπτωση του Άγγλου και αν καταφέρουν να τον αγοράσουν, η ομάδα από την Αγγλία θα «τρέξει» να προσεγγίσει τον Τζόλη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι για το «ελληνικό διαμάντι».