Ποια είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση σε κρούσματα καρκίνου στον κόσμο

Ο Λίβανος, που μαστίζεται από κρίση, αντιμετωπίζει μια ακόμη πρόκληση: τα κρούσματα καρκίνου και των θανάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο, τα οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, αυξάνονται ταχύτερα από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό Lancet, διαπίστωσε ότι ο Λίβανος κατέγραψε μια συγκλονιστική αύξηση 162% των νέων περιπτώσεων καρκίνου και 80% των θανάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο μεταξύ 1990 και 2023. Μόνο το 2023, αναφέρθηκαν περίπου 233,5 νέες περιπτώσεις καρκίνου ανά 100.000 άτομα.

Η μελέτη κάλυψε 47 τύπους καρκίνου σε 204 χώρες, παρακολουθώντας περιπτώσεις και θανάτους μεταξύ 1990 και 2023. Σύμφωνα με το Lancet, το 2023 υπήρξαν 18,5 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου και 10,4 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως. Αυτοί οι αριθμοί προβλέπεται να συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα 25 χρόνια, με εκτιμώμενες 30,5 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις και περισσότερους από 18,6 εκατομμύρια θανάτους από καρκίνο έως το 2050.



Σύμφωνα με τη μελέτη, οι κύριοι τύποι καρκίνου που έχουν αυξηθεί παγκοσμίως είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, ακολουθούμενος από τη λευχαιμία και τους καρκίνους του παγκρέατος και του ήπατος. Στο Λίβανο, τα στοιχεία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Καρκίνου (Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο) κατέγραψαν 13.034 νέες περιπτώσεις καρκίνου το 2022. Ο καρκίνος του μαστού ήταν ο πιο συχνός, με 2.161 νέες διαγνώσεις, ακολουθούμενος από τον καρκίνο του πνεύμονα (1.566 περιπτώσεις) και τον καρκίνο του προστάτη (1.083 περιπτώσεις).

Οι αιτίες

Αρκετοί παράγοντες ευθύνονται για τα ανησυχητικά αυτά στοιχεία που παρατηρούνται στον Λίβανο. Αυτοί περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική ρύπανση που προέρχεται από την ευρεία χρήση ιδιωτικών γεννητριών ντίζελ, την ανεξέλεγκτη χρήση χημικών και φυτοφαρμάκων στη γεωργία και την ανοιχτή απόρριψη και καύση απορριμμάτων κοντά σε κατοικημένες περιοχές.



Ωστόσο, σύμφωνα με έναν από τους συγγραφείς της μελέτης, ο κύριος παράγοντας είναι το κάπνισμα, από τσιγάρα έως ναργιλέ.

Ο Αλί Μοκντάντ, καθηγητής Επιστημών Υγείας και επικεφαλής στρατηγικής για την υγεία του πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, συνυπέγραψε τη μελέτη και δήλωσε σε συνέντευξή του στο Al-Monitor ότι ο κύριος ένοχος είναι το κάπνισμα. «Ο κύριος παράγοντας στο Λίβανο είναι ο καπνός, όπου περισσότερο από το 50% των ενηλίκων καπνίζουν και σχεδόν όλοι εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα», δήλωσε.



Αν και πολλοί από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση των καρκινικών κρουσμάτων στο Λίβανο υπάρχουν και σε άλλες χώρες του κόσμου, καμία χώρα δεν έχει σημειώσει τόσο δραματική αύξηση τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. «Η μόνη διαφορά είναι ο καπνός. Καπνίζουμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο», προειδοποίησε.

Ο Λίβανος έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος στον κόσμο, με 34,1% του πληθυσμού των 5,8 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με στοιχεία του 2024 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.



Τον Αύγουστο του 2011, το κοινοβούλιο του Λιβάνου ψήφισε νόμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους, χώρους εργασίας και μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και τη διαφήμιση προϊόντων καπνού.



Ωστόσο, όπως και πολλοί άλλοι νόμοι στη χώρα, η απαγόρευση δεν έχει εφαρμοστεί και σήμερα οι άνθρωποι εξακολουθούν να καπνίζουν σε καφετέριες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και ακόμη και νοσοκομεία.

Σύμφωνα με μια μελέτη του υπουργείου Υγείας της χώρας από το 2023, κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται πάνω από 1.000 περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα στον Λίβανο.

Ο καθηγητής Μοκντάντ υπογράμμισε επίσης την αύξηση των καρδιαγγειακών παθήσεων στο Λίβανο, όπου τα καρδιακά προβλήματα έχουν γίνει πολύ συχνά.