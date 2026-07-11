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Το καλοκαίρι έχει πολλές μικρές απολαύσεις, όμως λίγες μπορούν να συγκριθούν με ένα δροσερό παγωτό μια ζεστή ημέρα. Είτε πρόκειται για ένα χωνάκι στη βόλτα, είτε για ένα κυπελλάκι μετά το φαγητό, η παγωμένη αυτή λιχουδιά αποτελεί διαχρονική συνήθεια μικρών και μεγάλων.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ένα άλλο όνομα έχει μπει δυναμικά στη ζωή των καταναλωτών: το gelato. Οι ιταλικές gelaterias γνωρίζουν μεγάλη άνθηση και όλο και περισσότεροι επιλέγουν το συγκεκριμένο είδος παγωμένου γλυκού, αναζητώντας πιο έντονη γεύση και διαφορετική υφή.

Είναι όμως το gelato απλώς η ιταλική λέξη για το παγωτό ή υπάρχει πραγματική διαφορά ανάμεσα στα δύο;

Liana S/Unsplash

Η συνταγή που κάνει τη διαφορά

Η βασική διαφοροποίηση βρίσκεται αρχικά στα υλικά. Το παραδοσιακό gelato παρασκευάζεται με μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος και μικρότερη ποσότητα κρέμας γάλακτος σε σχέση με το κλασικό παγωτό.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια διαφορετική ισορροπία στη σύσταση, με το gelato να είναι συνήθως πιο ελαφρύ σε λιπαρά, αλλά ταυτόχρονα πιο συμπαγές και κρεμώδες.

Η μεγαλύτερη διαφορά, όμως, αφορά τον τρόπο παραγωγής. Κατά την παρασκευή του gelato ενσωματώνεται πολύ λιγότερος αέρας στο μείγμα, σε αντίθεση με αρκετά παγωτά που αποκτούν πιο αφράτη υφή λόγω της μεγαλύτερης ποσότητας αέρα.

Ακριβώς αυτή η διαδικασία χαρίζει στο gelato τη χαρακτηριστική του πυκνότητα και τη βελούδινη αίσθηση που το κάνει να ξεχωρίζει από την πρώτη κουταλιά.

Γιατί η γεύση του gelato φαίνεται πιο έντονη

Δεν είναι μόνο η υφή που κάνει τη διαφορά. Το gelato σερβίρεται σε ελαφρώς υψηλότερη θερμοκρασία από το κλασικό παγωτό, γεγονός που επιτρέπει στα αρώματα να αναδεικνύονται καλύτερα, σύμφωνα με το the kitchn.

Όταν ένα παγωμένο προϊόν είναι υπερβολικά κρύο, οι γευστικοί υποδοχείς του ουρανίσκου «μουδιάζουν» προσωρινά, με αποτέλεσμα οι γεύσεις να φαίνονται λιγότερο έντονες.

Αντίθετα, στο gelato η θερμοκρασία σερβιρίσματος βοηθά ώστε η σοκολάτα, το φιστίκι, η βανίλια, τα φρούτα ή οποιαδήποτε άλλη γεύση να γίνονται πιο αισθητά και πιο φυσικά.

Julia Khalimova/Pexels

Η άνθηση των gelaterias και η επιστροφή στην ποιότητα

Η αυξανόμενη δημοτικότητα του gelato δεν είναι τυχαία. Πολλές αυθεντικές gelaterias επιλέγουν να παρασκευάζουν μικρότερες ποσότητες μέσα στην ημέρα, ώστε το προϊόν να διατηρεί τη φρεσκάδα και τη σωστή υφή του.

Σε πολλές περιπτώσεις οι γεύσεις ανανεώνονται συχνά, ενώ δεν είναι σπάνιο ορισμένες δημοφιλείς επιλογές να εξαντλούνται πριν το τέλος της ημέρας.

Για τους λάτρεις του gelato, αυτό αποτελεί ένδειξη φρεσκάδας και όχι έλλειψης, καθώς η φιλοσοφία του βασίζεται στην ποιότητα και όχι στη μαζική παραγωγή.

Ersin/Pexels

Gelato ή παγωτό; Η επιλογή είναι θέμα γούστου

Το ερώτημα για το ποιο από τα δύο είναι καλύτερο δεν έχει μία μοναδική απάντηση. Το κλασικό παγωτό εξακολουθεί να έχει εκατομμύρια φίλους χάρη στην αφράτη υφή του και τις γνώριμες παραδοσιακές γεύσεις του.

Το gelato, από την άλλη, κερδίζει όσους αναζητούν μια πιο πλούσια γευστική εμπειρία, με πιο έντονα αρώματα και πιο κρεμώδη υφή.

Τελικά, είτε κάποιος επιλέξει ένα κλασικό παγωτό είτε ένα αυθεντικό ιταλικό gelato, η ουσία παραμένει η ίδια: μια μικρή, δροσερή απόλαυση που έχει γίνει συνώνυμο του καλοκαιριού.