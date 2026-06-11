Πολύβια Γεράκη: «Αστυνομικός δεν πρέπει να γίνεται κάποιος με ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς»

Η Πολύβια Γεράκη ήταν καλεσμένη στο «Καλύτερα αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για το γεγονός πως οι αστυνομικοί δεν είναι υποχρεωμένοι να περνάνε συχνά από ψυχολόγο, αλλά θα έπρεπε, ενώ αποκάλυψε ποιος δεν πρέπει να γίνεται αστυνομικός!

«Οι αστυνομικοί δεν είναι υποχρεωμένοι να έρχονται στον ψυχολόγο, αλλά θα έπρεπε. Είναι υποχρεωμένοι να περνάνε από επιτροπές όπλων. Είναι μια εξέταση επί της ουσίας. Μπορεί ένας αστυνομικός να είναι ένας πάρα πολύ έντιμος και ισορροπημένος άνθρωπος στο κοινωνικό ή στο επαγγελματικό, αλλά διαπροσωπικά και μόλις κλείνει η πόρτα, να είναι και κάτι άλλο γιατί οι πιο προσωπικές μας σχέσεις βγάζουν και λίγο τον πραγματικό μας χαρακτήρα και προσωπικότητα. Εκεί βγάζουμε και όλα μας τα τραύματα, στις πολύ κοντινές μας σχέσεις. Προς τα έξω πολλές φορές είναι και το κοινωνικό image, η εικόνα μας, το κύρος μας. Για μένα προέχει το ως άνθρωποι πρώτα.

«Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς την ταμπέλα του αστυνομικού για να ανέβεις σαν status»

«Αστυνομικός δεν πρέπει να γίνεται κάποιος ο οποίος είναι παρορμητικός, κάποιος ο οποίος έχει ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς, είτε στο σχολείο, είτε στην οικογένειά του, κάποιος ο οποίος βλέπεις ότι έχει δομήσει τη ζωή του τελείως άτυπα, παράνομα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει ακριβώς την ταμπέλα του αστυνομικού για να ανέβει σαν status.

Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και πολλοί ήρωες αστυνομικοί. Έχω μιλήσει με πολλά παιδιά στη ΔΙΑΣ και αυτό που κάνουν, που μπορεί να είναι μία ετοιμόγεννη, ένα βρεφάκι το οποίο πρέπει να πάει άμεσα στο νοσοκομείο, ένας τραυματισμένος που πρέπει να πάει άμεσα στο νοσοκομείο, και κάνουν συνοδεία ή ανοίγουν το δρόμο… Πλέον και σαν αστυνομικοί σου λένε ότι εμένα αυτό είναι κάτι που μου δίνει τεράστιο μέσα μου feedback, ότι σήμερα συνείσφερα τρομερά».