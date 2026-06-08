Πώς να κρατήσεις τη μισή μπανάνα φρέσκια χωρίς να μαυρίσει

Οι μπανάνες είναι από τα πιο ευαίσθητα φρούτα, με μικρή διάρκεια ζωής που συνήθως δεν ξεπερνά τις πέντε ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν η μπανάνα έχει ήδη κοπεί, καθώς τότε η διαδικασία αλλοίωσης επιταχύνεται και η σάρκα της αρχίζει γρήγορα να σκουραίνει. Γι’ αυτό και συχνά προτείνεται να ξεφλουδίζεις τη μπανάνα μόνο όταν πρόκειται να την καταναλώσεις ολόκληρη. Αν όμως περισσέψει κομμάτι, υπάρχει μια απλή και πρακτική λύση που μπορεί να καθυστερήσει το μαύρισμα και να τη διατηρήσει πιο φρέσκια για περισσότερο χρόνο. Το μυστικό βρίσκεται στον χυμό ανανά. Όταν επαλείφεις την επιφάνεια της κομμένης μπανάνας με λίγο χυμό, δημιουργείται ένα προστατευτικό στρώμα που επιβραδύνει την οξείδωση και βοηθά το φρούτο να διατηρήσει το χρώμα και τη φρεσκάδα του για περισσότερη ώρα.

Δες γιατί συμβαίνει η οξείδωση στη μπανάνα και πώς μπορείς να εφαρμόσεις σωστά αυτό το μικρό trick.