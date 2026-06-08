Κατσαρίδες στο σπίτι: γιατί αποτελούν κίνδυνο και τι πρέπει να ξέρεις

Οι κατσαρίδες είναι από τους πιο ανεπιθύμητους «επισκέπτες» σε ένα σπίτι, όχι μόνο λόγω της αηδιαστικής τους παρουσίας αλλά και εξαιτίας των κινδύνων που μπορεί να συνδέονται με αυτές. Παρότι δεν μεταδίδουν ασθένειες με τον ίδιο άμεσο τρόπο όπως τα κουνούπια ή τα τσιμπούρια, μπορούν να μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς μηχανικά, επιβαρύνοντας την υγιεινή του χώρου.

Δες πώς μπορείς να αποτρέψεις αποτελεσματικά την εμφάνισή τους και να προστατεύσεις τον χώρο σου από μελλοντική προσβολή.