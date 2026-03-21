Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν μονοπωλεί πλέον τη διεθνή επικαιρότητα, τα στοιχεία των Google Trends δείχνουν πως το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τις αποκαλύψεις γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν βυθίστηκε απότομα, σχεδόν κάθετα, και οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία.

Η δεύτερη «παρτίδα» εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις αρχές Μαρτίου, θα μπορούσε να είχε γίνει μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές ειδήσεις της χρονιάς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η παρτίδα αυτή περιέχει υλικά συνεντεύξεων του FBI, τα οποία κάποιοι ερμήνευσαν ως κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση με εμπλοκή ενός εν ενεργεία Αμερικανού προέδρου. Μια είδηση που φαινόταν πως θα κυριαρχούσε στους τίτλους για εβδομάδες.

Αντ' αυτού, η είδηση ξεθώριασε μέσα σε περίπου 48 ώρες, ακριβώς τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν, προσελκύοντας την παγκόσμια προσοχή.

Η πτώση του ενδιαφέροντος του κοινού είναι μετρήσιμη.

Τι δείχνουν οι αναζητήσεις στο Google Trends

Σύμφωνα με το διάγραμμα των τελευταίων τριών μηνών, οι αναζητήσεις για τον όρο Epstein κατέγραψαν μια σταθερή άνοδο σε όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, με κορύφωση στα τέλη Φεβρουαρίου. Εκεί καταγράφεται και το υψηλότερο σημείο ενδιαφέροντος, καθώς τα διεθνή ΜΜΕ ανέμεναν νέο κύμα αποκαλύψεων.

Όμως από τις τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου και μετά, οι αναζητήσεις πραγματοποιούν εντυπωσιακή «βουτιά». Το γράφημα του Google Trends παρουσιάζει μια σχεδόν κατακόρυφη πτώση, η οποία συνεχίζεται για εβδομάδες, ακολουθώντας παράλληλη καμπύλη με τη ραγδαία αύξηση της παγκόσμιας ειδησεογραφίας για τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης.

πηγή: Google Trends

Παρόλα αυτά, η νέα δόση εγγράφων που δημοσιεύτηκε στις 5 Μαρτίου, η οποία περιελάμβανε έγγραφα που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε προηγουμένως και αθέμιτα αποκρύψει, έλαβε μόνο ένα μικρό μέρος της κάλυψης που συνόδευσε τη μαζική δημοσίευση της 30ης Ιανουαρίου.

«Η αμερικανική ιστορία έχει από καιρό μια παράδοση συνωμοσιών»

Ο κύριος παράγοντας των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή είναι κυρίως η ανάγκη να αποτραπεί η πλήρης αποκάλυψη των εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, σύμφωνα με τον Ulvi Keser, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Final International University.

«Η αμερικανική ιστορία έχει από καιρό μια παράδοση συνωμοσιών. Αν κοιτάξετε τα τελευταία διακόσια χρόνια, απλά δεν θα βρείτε άλλη χώρα με τόσες απόπειρες δολοφονίας εν ενεργεία προέδρων», δηλώνει ο Keser στο TRT World.

«Οι ΗΠΑ πέρασαν μήνες, ακόμη και χρόνια, διστακτικά σε οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν, αδυνατώντας να αξιολογήσουν με ακρίβεια τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, χρησιμοποιώντας την Ουκρανία ως πεδίο δοκιμών για να εκτιμήσουν τη στρατιωτική δύναμη της Ρωσίας, και παρομοίως προωθώντας το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή για να εξετάσουν τις άμυνες του Ιράν, χωρίς να πάρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα».

«Οι ΗΠΑ είχαν ακόμα σοβαρές αμφιβολίες για το Ιράν. Και ξαφνικά, εξαπολύουν αυτές τις εξαιρετικά τολμηρές επιθέσεις στην περιοχή. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι υπάρχει κάτι άλλο που συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια», προσθέτει ο Keser.

Συμπτώσεις ή υπολογισμός;

Η ιδέα ότι η στρατιωτική κλιμάκωση μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο διαχείρισης της υπόλοιπης ειδησεογραφίας δεν είναι περιθωριακή θεωρία. Στην πολιτική επιστήμη έχει όνομα: «πόλεμος αποπροσανατολισμού», με τεκμηριωμένη ιστορία.

Για δεκαετίες, οι πολιτικοί επιστήμονες έχουν περιγράψει πώς οι ηγέτες που αντιμετωπίζουν εσωτερική πίεση, σκάνδαλα, οικονομική ανησυχία ή πτώση δημοτικότητας, μπορεί να στραφούν σε εξωτερική στρατιωτική δράση για να επαναφέρουν τη δημόσια συζήτηση.

Κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν τώρα ότι ο πόλεμος με το Ιράν ακολουθεί αυτό το μοτίβο με ανησυχητική ακρίβεια. Ο Καθηγητής Keser πιστεύει ότι μέρος της εξήγησης μπορεί να βρίσκεται στους φακέλους Έπσταϊν.

«Αλλά νομίζω ότι πηγαίνει πιο πέρα. Σκεφτείτε το εξής: το καθημερινό κόστος αυτών των στρατιωτικών επιχειρήσεων εκτιμάται μεταξύ 900 εκατομμυρίων και ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Και αυτό το τεράστιο ποσό χρηματοδοτείται από επτά διεθνείς εταιρείες, όλες δραστηριοποιούμενες στην παραγωγή, αποθήκευση και πώληση πετρελαίου», εξηγεί.

«Γιατί; Επειδή υπάρχει η δέσμευση ότι αυτές οι εταιρείες θα είναι εκείνες που θα εμπορεύονται την ενέργεια που εξάγεται από την περιοχή μόλις αντιμετωπιστεί το Ιράν», προσθέτει ο Keser.

Η δημοτικότητα του Τραμπ βρισκόταν επίσης σε χαμηλό σημείο. Τα έγγραφα Έπστιν είχαν ήδη οδηγήσει σε παραιτήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Μια δεύτερη, πιο επιζήμια δημοσίευση θεωρήθηκε επικείμενη. Στη συνέχεια, μέσα σε λίγες ημέρες από τη δημοσίευση αυτών των εγγράφων, ένας πόλεμος που κλιμακωνόταν αθόρυβα για εβδομάδες έγινε ξαφνικά το μοναδικό παγκόσμιο επίκεντρο.

Δεν χρειάστηκε κανείς να υπενθυμίσει στους συντάκτες να στρέψουν αλλού την προσοχή τους από τον Έπστιν. Η κάλυψη του πολέμου το έκανε φυσικά, καταλαμβάνοντας κάθε στήλη, μετάδοση και αναζήτηση που trend-άρει.

«Τα πράγματα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς καταγράφονται σοβαρές απώλειες. Και αυτός είναι ο ίδιος Τραμπ που υποσχέθηκε να είναι πρεσβευτής της ειρήνης και ειρηνοποιός και που σχεδόν υπαγόρευσε ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης», λέει ο Keser.

Μια χρονική στιγμή πολύ «τέλεια» για να αγνοηθεί

Δημοσκόπηση του CNN τον Ιανουάριο του 2026 έδειξε ότι μόνο το 6% των Αμερικανών είναι ικανοποιημένοι με τα αρχεία που έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα σχετικά με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Jeffrey Epstein, ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση σκόπιμα αποκρύπτει πληροφορίες.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Thomas Massie, ένας από τους αρχιτέκτονες του νόμου «Epstein Files Transparency Act», δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν θα τον αποσπάσει από την προσπάθεια να αναγκάσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«ΥΓ: Ο βομβαρδισμός μιας χώρας στην άλλη άκρη του κόσμου δεν θα κάνει τα έγγραφα Έπσταϊν να εξαφανιστούν, όπως ούτε το να φτάσει ο δείκτης DOW πάνω από τις 50.000», έγραψε στο X.

PSA: Bombing a country on the other side of the globe won’t make the Epstein files go away, any more than the Dow going above 50,000 will. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) March 1, 2026

Ο Καθηγητής Keser υποστηρίζει ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα στον πόλεμο κατά του Ιράν εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς ταυτόχρονα.

«Πρώτον, τροφοδοτεί την εσωτερική μηχανή, παρέχοντας ό,τι απαιτείται από το εσωτερικό. Δεύτερον, εξυπηρετεί τα λόμπι και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο παρασκήνιο. Και τρίτον, και αυτό είναι που πιστεύω ειλικρινά, αυτά τα έγγραφα περιέχουν πολύ πιο βρώμικα πράγματα από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας», λέει ο Keser στο TRT World.

«Υλικό που δεν εμπλέκει μόνο τις ΗΠΑ, αλλά πρόσωπα στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης, της γραφειοκρατίας και της τεχνοκρατίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτή. Η αποτροπή της αποκάλυψής του μπορεί πολύ καλά να είναι ένας από τους στόχους όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή».