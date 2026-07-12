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Το padel εξελίσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα σε ένα από τα πιο ανερχόμενα αθλήματα παγκοσμίως, κερδίζοντας διαρκώς νέους παίκτες και δημιουργώντας μια δυναμική που πλέον γίνεται αισθητή και στη Βρετανία. Αν και η χώρα άργησε να ανακαλύψει το άθλημα που γεννήθηκε στο Μεξικό το 1969, η ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια είναι εκρηκτική: από μόλις 15.000 παίκτες το 2019, σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι παίζουν padel σε όλη τη χώρα.

Ενδεικτικό είναι το δημοσίευμα του The Conversation, όπου επισημαίνεται πως η άνοδος αυτή έχει προκαλέσει ενθουσιασμό, αλλά και ανησυχία σε κύκλους του τένις, με ορισμένους να φοβούνται ότι το padel μπορεί να απομακρύνει μεγάλο μέρος των ερασιτεχνών παικτών. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και o Νόβακ Τζόκοβιτς έχει εκφράσει δημόσια τον προβληματισμό του, κυρίως για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η τάση για τα τενιστικά κλαμπ.

Η επιτυχία του padel, ωστόσο, δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Το άθλημα έχει πιο εύκολη είσοδο για έναν αρχάριο, απαιτεί λιγότερο χρόνο προσαρμογής και προσφέρει άμεση διασκέδαση. Οι μικρότερες διαστάσεις του γηπέδου, οι τοίχοι που κρατούν τη μπάλα στο παιχνίδι, η χρήση διπλού και η πιο κοινωνική ατμόσφαιρα κάνουν το padel ελκυστικό για όσους θέλουν να αθληθούν χωρίς να νιώθουν ότι μπαίνουν αμέσως σε ένα πολύ απαιτητικό περιβάλλον.

Παράλληλα, το padel δεν είναι ένα «εύκολο υποκατάστατο» του τένις, όπως συχνά λέγεται. Αντιθέτως, διαθέτει τη δική του τεχνική, τη δική του στρατηγική και ξεχωριστές απαιτήσεις. Η σωστή χρήση των τοίχων, τα ειδικά χτυπήματα και ο έντονα τακτικός χαρακτήρας του αγώνα το καθιστούν ένα αυτόνομο και σύνθετο άθλημα, που απαιτεί χρόνο για να κατακτηθεί σε υψηλό επίπεδο.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το padel και το τένις δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζονται ως αντίπαλοι. Στη Βρετανία, περίπου τα δύο τρίτα όσων παίζουν padel παίζουν και τένις. Αυτό δείχνει ότι για πολλούς αθλητές τα δύο αθλήματα λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά.

Με 35 εκατομμύρια παίκτες διεθνώς και παρουσία σε 100 εθνικές ομοσπονδίες, το padel φαίνεται πως ήρθε για να μείνει. Και όσο μεγαλώνει, όλα δείχνουν ότι δεν θα αντικαταστήσει το τένις, αλλά θα προσφέρει έναν νέο, πιο κοινωνικό και εξίσου δυναμικό τρόπο να ζει κανείς τον κόσμο των αθλημάτων με ρακέτα.