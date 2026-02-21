Πώς το Tinder γίνεται παίκτης στις γαλλικές δημοτικές εκλογές

Ευρηματική αποδεικνύεται η γαλλική κυβέρνηση ως προς τις μεθόδους που επιστρατεύει προκειμένου να κινητοποιήσει το εκλογικό σώμα ενόψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών στις 15 και στις 22 Μαρτίου. Η Υπηρεσία Πληροφοριών της κυβέρνησης (SIG) υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τους εκπροσώπους της εφαρμογής γνωριμιών Tinder η οποία ανέλαβε από τον περασμένο μήνα να παρέχει πληροφορίες στους χρήστες της για τις δημοτικές εκλογές.

Η επικοινωνιακή καμπάνια ευελπιστεί πως θα διεισδύσει στους ψηφοφόρους, με ιδιαίτερη στόχευση στις νεότερες ηλικίες. Ποσοστό 60% των χρηστών του Tinder είναι 18 έως 30 ετών, μια ηλικιακή ομάδα που είναι γνωστό πως χαρακτηρίζεται από «χαλαρότερη εκλογική συμπεριφορά» και μια υψηλότερη του μέσου όρου γενική αποχή από τις κάλπες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι ανάμεσα στα swipes γνωριμιών;

Κι αν το εύλογο πρώτο ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτό πρακτικά, η απάντηση είναι πως δεν πρόκειται να εμφανίζονται οι υποψήφιοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι ανάμεσα στους υποψηφίους για ρομαντικά ραντεβού. Στην πραγματικότητα, ο σχεδιασμός αφορά «κάρτες πληροφοριών» που θα εμφανίζονται με την μορφή διαφημίσεων- όπως συμβαίνει κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο- και οι οποίες θα περιέχουν όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στην επικράτεια της χώρας.

Η καμπάνια που έχει ξεκινήσει από τα μέσα του προηγούμενου μήνα, έχει χωριστεί σε τρία στάδια. Στο πρώτο-από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 6 Φεβρουαρίου-ο χρήστης ενημερώθηκε για τις διαδικασίες και τις προθεσμίες για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Στο δεύτερο, παράλληλο με το πρώτο με μεγαλύτερη διάρκεια-από τις 14 Ιανουαρίου ως τις 22 Μαρτίου, υπενθυμίζονται διαρκώς οι ημερομηνίες-κλειδιά και τα απαραίτητα βήματα μέχρι τα εκλογικά κέντρα. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο- από τις 6 Φεβρουαρίου ως τον δεύτερο γύρο στις 22 Μαρτίου-δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για όσους επιλέξουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα online. Η συγκεκριμένη δυνατότητα έχει δοθεί στους ψηφοφόρους από το 2024 από τον τότε πρωθυπουργό Γκαμπριέλ Ατάλ ο οποίος είχε ανακοινώσει πως θα αφορά και τις ευρωεκλογές αλλά και τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του 2027.

Σύνδεσμος απευθείας στον ιστότοπο του υπουργείου Εσωτερικών

Κάθε μία από τις «κάρτες πληροφοριών» θα ανακατευθύνει τους χρήστες της εφαρμογής απευθείας στον ιστότοπο του υπουργείου Εσωτερικών που θα αφορά στις εκλογές «ο οποίος θα παρέχει στους νεαρούς ψηφοφόρους οι οποίοι είναι ενεργοί στο Tinder πληροφορίες αμερόληπτες, σαφείς και προσβάσιμες», υπογραμμίζει ο Μπεν Πιγκρενιέ, εκπρόσωπος του Tinder France. O επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της κυβέρνησης Μισέλ Νατάν δηλώνει ικανοποιημένος από αυτήν τη νέα δυνατότητα πρόσβασης στους νεαρούς ψηφοφόρους «στους ψηφιακούς χώρους όπου είναι ενεργοί καθημερινά προκειμένου να τους υποστηρίξουμε με σταθερό τρόπο στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Tinder εμπλέκεται σε επικοινωνιακή καμπάνια που συνδέεται με εκλογές στη Γαλλία. Στις προεδρικές εκλογές του 2022, η εφαρμογή γνωριμιών είχε συνάψει συνεργασία με την ΜΚΟ A Voté προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι για την έγκαιρη εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους και την μείωση της αποχής από τις κάλπες. Παρ΄ όλ΄ αυτά, το Tinder είχε αρνηθεί τότε να «τρέξει» ανάλογη καμπάνια της οργάνωσης νέων του Μακρόν («Jeunes Avec Macron») επικαλούμενη την αρχή της περί απαγόρευσης της χρήσης της εφαρμογής για «πολιτικούς σκοπούς».