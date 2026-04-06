Πότε να στείλεις μήνυμα μετά το πρώτο ραντεβού; Την απάντηση δίνει η επιστήμη

Πότε να στείλεις μήνυμα μετά από ένα πρώτο ραντεβού; Είναι από εκείνα τα μικρά διλήμματα που, παρότι φαίνονται ασήμαντα, μπορούν να καθορίσουν τη συνέχεια μιας γνωριμίας. Από συμβουλές φίλων μέχρι τηλεοπτικές ατάκες και «κανόνες» του τύπου περίφημης αναμονής τριών ημερών, οι απόψεις διίστανται. Μια νέα ψυχολογική μελέτη επιχειρεί να βάλει τάξη προσεγγίζοντας το θέμα επιστημονικά και όχι με βάση την κοινωνική διαίσθηση ή τα dating trends.

Το άγχος του πρώτου μηνύματος μετά το ραντεβού

Το πρώτο ραντεβού είναι μια ιδιαίτερη στιγμή: δύο άνθρωποι δοκιμάζουν τη χημεία τους, αξιολογούν ο ένας τον άλλον και αποφασίζουν αν αξίζει να υπάρξει συνέχεια. Αν η εμπειρία είναι θετική, το επόμενο βήμα είναι σχεδόν αυτονόητο: κάποιος πρέπει να κάνει την κίνηση για να συνεχιστεί η επικοινωνία. Και εκεί ακριβώς ξεκινά το άγχος. Ένα μήνυμα πολύ νωρίς μπορεί να εκληφθεί ως υπερβολικός ενθουσιασμός, ενώ ένα μήνυμα πολύ αργά μπορεί να δώσει την εντύπωση αδιαφορίας.

Οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν αν υπάρχει τελικά μια «ιδανική στιγμή» για αυτό το πρώτο μήνυμα. Η βασική τους υπόθεση ήταν ότι η σχέση ανάμεσα στον χρόνο αποστολής και το ενδιαφέρον του άλλου δεν είναι γραμμική, αλλά μοιάζει με καμπύλη: υπάρχει δηλαδή ένα σημείο που μεγιστοποιεί τις πιθανότητες για συνέχεια. Πριν φτάσουν στο κύριο πείραμα, ζήτησαν από συμμετέχοντες να ορίσουν τι θεωρούν πολύ νωρίς και τι πολύ αργά. Οι απαντήσεις έδειξαν ότι τα άκρα αποφεύγονται: τα πρώτα λεπτά μετά το ραντεβού θεωρούνται υπερβολικά βιαστικά, ενώ η αναμονή σχεδόν δύο ημερών μοιάζει ήδη καθυστερημένη.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Στο βασικό πείραμα, εκατοντάδες συμμετέχοντες κλήθηκαν να μπουν νοητά σε ένα σενάριο πρώτου ραντεβού και να φανταστούν ότι λαμβάνουν μήνυμα είτε αμέσως μετά τον αποχαιρετισμό, είτε το επόμενο πρωί, είτε δύο ημέρες αργότερα. Στη συνέχεια, αξιολόγησαν πόσο θα ήθελαν να συνεχίσουν τη γνωριμία, πόση «χημεία» ένιωσαν και πόσο πιθανό θα ήταν να επιδιώξουν νέο ραντεβού. Το περιεχόμενο του μηνύματος δεν αποκαλυπτόταν, ώστε να εξεταστεί καθαρά ο ρόλος του χρόνου.

Τα αποτελέσματα ήταν πιο ξεκάθαρα από όσο ίσως θα περίμενε κανείς. Το μήνυμα που ερχόταν το επόμενο πρωί συγκέντρωνε την υψηλότερη διάθεση για σχέση. Εκείνοι που λάμβαναν μήνυμα αμέσως μετά το ραντεβού έδειχναν επίσης θετική στάση, αλλά ελαφρώς χαμηλότερη. Αντίθετα, η αναμονή δύο ημερών φάνηκε να λειτουργεί αρνητικά, μειώνοντας σημαντικά την επιθυμία για συνέχεια. Με άλλα λόγια, η υπερβολική καθυστέρηση «παγώνει» το κλίμα.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γιατί συμβαίνει αυτό. Οι συμμετέχοντες ερμήνευαν ένα σχετικά άμεσο μήνυμα ως ένδειξη αμοιβαίας έλξης και αξιοπιστίας. Έδειχνε ότι ο άλλος δεν παίζει παιχνίδια και δεν προσπαθεί να χειραγωγήσει την κατάσταση. Αντίθετα, η στρατηγική του «δύσκολου» –να καθυστερήσεις επίτηδες για να φανείς πιο επιθυμητός– δεν φαίνεται να λειτουργεί. Όχι μόνο δεν αυξάνει την αξία του αποστολέα στα μάτια του άλλου, αλλά τον κάνει να μοιάζει αδιάφορος ή αναξιόπιστος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το άμεσο μήνυμα είναι κακή επιλογή. Παρότι κάποιοι το εξέλαβαν ως ένδειξη «ανάγκης» ή υπερβολικής προσκόλλησης, δεν κατέστρεψε τις πιθανότητες συνέχειας. Απλώς δεν έφτασε το ιδανικό σημείο που προσφέρει ο συνδυασμός ενδιαφέροντος και μικρής απόστασης. Το επόμενο πρωί φαίνεται να ισορροπεί καλύτερα ανάμεσα στην επιθυμία για επικοινωνία και την αίσθηση αυτοπεποίθησης.

Διαφορές στα φύλα

Οι διαφορές ανάμεσα στα φύλα είχαν επίσης ενδιαφέρον. Οι άνδρες, συνολικά, εμφανίστηκαν πιο πρόθυμοι να συνεχίσουν μια γνωριμία ανεξαρτήτως timing. Ωστόσο, επηρεάζονταν λιγότερο από το πότε ερχόταν το μήνυμα. Οι γυναίκες, αντίθετα, ήταν πιο ευαίσθητες στη χρονική στιγμή, με την καθυστέρηση να επηρεάζει περισσότερο αρνητικά την αντίληψή τους. Παράλληλα, χαρακτηριστικά όπως το στυλ προσκόλλησης ή η ανοχή στην αβεβαιότητα δεν φάνηκαν να αλλάζουν σημαντικά την εικόνα.

Παρά τη σαφή τάση που προκύπτει, οι ίδιοι οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα βασίζονται σε υποθετικά σενάρια. Στην πραγματική ζωή, το περιεχόμενο του μηνύματος, ο τόνος, ακόμη και τα emojis μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την εντύπωση. Επιπλέον, οι κανόνες του dating δεν είναι παγκόσμιοι· διαφέρουν από κουλτούρα σε κουλτούρα, κάτι που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα μπορεί να μην ισχύουν παντού με τον ίδιο τρόπο.

Τελικά, η μελέτη δεν δίνει απλώς μια «συνταγή» για επιτυχημένο φλερτ, αλλά αποδομεί έναν δημοφιλή μύθο: ότι η καθυστέρηση σε κάνει πιο ποθητό. Αντίθετα, φαίνεται πως ένα ειλικρινές, έγκαιρο μήνυμα –χωρίς παιχνίδια– είναι αυτό που δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για να υπάρξει συνέχεια.