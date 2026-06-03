Πριγκίπισσα Λεονόρ: Η στιγμή που η μελλοντική βασίλισσα πήδηξε στο κενό

Φορώντας κόκκινο κράνος, στρατιωτική στολή και αλεξίπτωτο στην πλάτη, η πριγκίπισσα Λεονόρ στέκεται στην πόρτα του πολεμικού αεροσκάφους. Ακούγεται η εντολή «Πήδα». Και την ίδια στιγμή κάνει το βήμα στο κενό.

Η διάδοχος του ισπανικού θρόνου ολοκλήρωσε το βασικό στρατιωτικό πρόγραμμα αλεξιπτωτιστή, γράφοντας μια μικρή αλλά συμβολικά φορτισμένη σελίδα στην ιστορία της ισπανικής μοναρχίας: έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας που ολοκληρώνει αντίστοιχη εκπαίδευση και αποκτά το διακριτικό του Αλεξιπτωτιστή Καταδρομέα (Cazador Paracaidista).

Και κάπως έτσι χτίζεται, εικόνα με εικόνα, ο δημόσιος ρόλος μιας 20χρονης πριγκίπισσας που προετοιμάζεται για να γίνει κάποτε αρχηγός του κράτους και, θεσμικά, ανώτατη αρχηγός των ισπανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το άλμα από τα 400 μέτρα

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αλεξιπτωτιστών Méndez Parada, στην αεροπορική βάση Alcantarilla, στη Μούρθια, ως μέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης που ακολουθεί η Λεονόρ στην Γενική Ακαδημία Αεροπορίας και Διαστήματος (Academia General del Aire y del Espacio). Μαζί της εκπαιδεύτηκαν ακόμη περίπου 50 σπουδαστές της Ακαδημίας.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την El País, διήρκεσε δύο εβδομάδες και περιλάμβανε τεστ φυσικής κατάστασης, ασκήσεις προσομοίωσης, εκπαίδευση στις τεχνικές πτώσης και προετοιμασία για άλμα από ύψος περίπου 400 μέτρων.

Στις φωτογραφίες και στα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Βασιλικός Οίκος της Ισπανίας (Casa Real), η Λεονόρ φαίνεται να ελέγχει τον εξοπλισμό της, να ακούει τις τελευταίες οδηγίες, να βρίσκεται μέσα σε αεροσκάφος C-212 Aviocar και στη συνέχεια να πραγματοποιεί το άλμα. Στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν και νυχτερινό άλμα, μία από τις πιο απαιτητικές στιγμές της εκπαίδευσης.

Μια εικόνα διαδοχής

Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι ούτε ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ' ούτε ο Χουάν Κάρλος είχαν ολοκληρώσει αντίστοιχο πρόγραμμα αλεξιπτωτιστή στη δική τους στρατιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με την El País. Έτσι, η Λεονόρ δεν ακολουθεί απλώς τα βήματα του πατέρα της. Τα ξεπερνά.

Το άλμα έρχεται στην τελική ευθεία μιας τριετούς στρατιωτικής διαδρομής που ξεκίνησε το 2023 από τη Γενική Στρατιωτική Ακαδημία στη Σαραγόσα, συνεχίστηκε στη Ναυτική Σχολή του Μαρίν και στο εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Juan Sebastián Elcano, και ολοκληρώνεται στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας στο San Javier.

Στο αεροπορικό σκέλος της εκπαίδευσής της, η Λεονόρ έχει ήδη πραγματοποιήσει σόλο πτήσεις με Pilatus PC-21, έχει συμμετάσχει σε ασκήσεις επιβίωσης, διαφυγής και διάσωσης, ενώ έχει πετάξει και με εκπαιδευτικό αεροσκάφος F-5.

Από το παλάτι στο στρατιωτικό πεδίο

Η δημόσια εικόνα της Λεονόρ έχει αλλάξει αισθητά τα τελευταία χρόνια. Από την πριγκίπισσα που εμφανιζόταν κυρίως σε τελετές και οικογενειακές φωτογραφίες, μετατρέπεται σταδιακά σε μια διάδοχο με στρατιωτική παρουσία, θεσμικό βάρος και αυξανόμενη ορατότητα.

Παράλληλα, με την ενηλικίωσή της στις 31 Οκτωβρίου 2023, η Πριγκίπισσα Λεονόρ ορκίστηκε να τηρεί το Σύνταγμα και αναλαμβάνει σταδιακά νέες ευθύνες θεσμικής εκπροσώπησης του Στέμματος ως κληρονόμος του θρόνου, καθιστώντας την εμφάνισή της ολοένα και πιο ορατή σε επίσημες εκδηλώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής της σταδιοδρομίας, η Πριγκίπισσα της Αστούριας θα ακολουθήσει σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κάρλος Γ' της Μαδρίτης. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρεται στην πανεπιστημιούπολη της Χετάφε, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μαθήματα που σχετίζονται με τις Πολιτικές Επιστήμες, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, το Δίκαιο, τα Οικονομικά, την Κοινωνιολογία, την Ιστορία και τις Διεθνείς Σχέσεις.

Το άλμα με αλεξίπτωτο είναι ίσως η πιο κινηματογραφική στιγμή της μετάβασης της Λεονόρ από ένα κορίτσι που απασχολούσε τα lifestyle έντυπα σε μια δυναμική διάδοχο του ισπανικού θρόνου. Πίσω από την εικόνα υπάρχει πολιτικό και θεσμικό βάρος: η Λεονόρ εκπαιδεύεται όχι ως celebrity royal, αλλά ως η γυναίκα που προορίζεται να φορέσει κάποτε το στέμμα της Ισπανίας.