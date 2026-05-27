Προαστιακός: Αποκαταστάθηκε η βλάβη στη Δουκίσσης Πλακεντίας - Επανέρχονται τα δρομολόγια

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πρόβλημα είχε προκαλέσει καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών, επηρεάζοντας την κυκλοφορία των συρμών.

Όπως επισημαίνεται, τα δρομολόγια αναμένεται να αποκατασταθούν σταδιακά και να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς τις επόμενες ώρες