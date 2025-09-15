Προφυλακιστέος ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία - Αρνήθηκε τα πάντα

Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό, αφού ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή κράτηση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγέλλουσες ψεύδονται, καθώς και ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν, λόγω οικονομικών διαφωνιών.

Τι ισχυρίστηκε ο δικηγόρος του 42χρονου

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Αγγελάκος, δικηγόρος του 42χρονου κατηγορούμενου ανέφερε:



«Έχουν δοθεί κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις στην αστυνομία και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Αυτές οι καταθέσεις δεν συμβαδίζουν επί το πλείστον με αυτά που ακούγονται στον δημόσιο λόγο. Αυτές τις αντιφάσεις αλλά και τις αντιφάσεις με την πραγματικότητα του κατηγορουμένου θα τις εκθέσουμε στην κυρία ανακρίτρια».



Όπως σημείωσε: «Δεν εξέδιδε καμία απολύτως κοπέλα. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ούτε καν στο κατηγορητήριο, που του αποδίδεται σήμερα κανένα αδίκημα που να σχετίζεται με ανήλικο».



Όσον αφορά την εταιρεία παραγωγής ταινιών για ενήλικες που αναφέρεται ότι είχε ο 42χρονος, ο δικηγόρος του είπε ότι συστάθηκε τον Μάιο του 2021.

«Η αστυνομία έφθασε στις κοπέλες»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επεσήμανε σχετικά με την υπόθεση:



«Εμείς δεν είδαμε να έρχονται οργανωμένα κοπέλες όλες μαζί να καταγγέλλουν έναν άνθρωπο. Σε εμάς ήρθε μια κοπέλα και προσπαθήσαμε από την κοπέλα να βρούμε τα στοιχεία των υπόλοιπων. Η αστυνομία έφθασε στις κοπέλες».