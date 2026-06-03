Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού την Πέμπτη - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ψυχρή λίμνη από την κεντρική Ευρώπη θα επηρεάσει τη χώρα μας κυρίως την Πέμπτη με έντονη αστάθεια στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Την Πέμπτη (4/6), το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Από το μεσημέρι βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στη Θεσσαλία, την υπόλοιπη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, τη δυτική Θράκη και πιο περιορισμένα στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρές ριπές ανέμων, ενώ από το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στο βόρειο Αιγαίο.

Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 3-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βοριάδες μέχρι 4-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στη δυτική και βόρεια χώρα κυρίως, όπου δε θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 24-27, ενώ στην υπόλοιπη θα φτάσει τους 28-31οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για σύντομη μπόρα στα δυτικά-βορειοδυτικά τμήματα του νομού αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19-30 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, που θα εξασθενήσουν το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-5 μποφόρ.

Από την Παρασκευή (5/6) η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως γύρω από τα ορεινά, ενώ το Σαββατοκύριακο θα ανέβει εκ νέου η θερμοκρασία.