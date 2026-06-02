Καιρός: Με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα θα κυλήσει η βδομάδα

Με καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει η εβδομάδα, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια, εκτός από την Πέμπτη (4/6) όπου «ψυχρή λίμνη» από την κεντρική Ευρώπη θα εντείνει πρόσκαιρα την αστάθεια και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα.

Την Τετάρτη (3/6), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν γύρω από τα βόρεια ορεινά ηπειρωτικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Το πρωί η ορατότητα στα δυτικά ηπειρωτικά αλλά και στα πελάγη θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 2-5 και στο νοτιοδυτικό τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι 2-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 30-32 και τοπικά τους 33-35οC, ενώ στα δυτικά δε θα ξεπεράσει τους 27-29.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-32 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2-4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, που στα ανατολικά του νομού το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29oC, με νοτιάδες 3-5 μποφόρ.