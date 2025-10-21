Προσωπικό το κίνητρο της δολοφονίας στο Περιστέρι - Γνωστός στην ΕΛΑΣ ο δράστης

Ένα επεισόδιο που είχε σημειωθεί πριν από περίπου 15 ημέρες, στο Μπουρνάζι, είναι σύμφωνα με πληροφορίες η αφορμή για τη δολοφονία του 37χρονου Βούλγαρου έξω από club στο Περιστέρι.

Τότε, το θύμα της δολοφονικής επίθεσης είχε ρόλο δράστη καθώς με άλλα άτομα είχαν επιτεθεί και χτυπήσει έναν, νεαρής ηλικίας, Έλληνα «μπράβο» που ανήκει μάλιστα σε ομάδα ενός από τους πιο σκληρούς κακοποιούς της αθηναϊκής νύχτας. Ο νεαρός δεν ξέχασε τι είχε συμβεί και μόλις έμαθε για την παρουσία του 37χρονου με μία φίλη του στο club, δεν άφησε την ευκαιρία για εκδίκηση να πάει χαμένη.

«Ίσως να μην ήθελε να τον σκοτώσει», επισημαίνουν στο flash.gr αστυνομικές πηγές, καθώς η επίθεση έγινε με μαχαίρι και όχι με κάποιο όπλο, ωστόσο, ήταν τόσο βαρύ το τραύμα του 37χρονου που η απώλεια αίματος οδήγησε στο θάνατό του. Για το περιστατικό έχουν δώσει κατάθεση τόσο η φίλη του θύματος, όσο και άτομα που ήταν μπροστά στο συμβάν, ενώ κατασχέθηκε και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.



Με τους αστυνομικούς να ταυτοποιούν γρήγορα τον δράστη, έγινε προσπάθεια για τη σύλληψή του χωρίς μέχρι στιγμής αυτή να έχει αποδώσει καρπούς, καθώς αυτός κρύβεται. Άλλωστε, θεωρείται από τα ανερχόμενα «ονόματα» στην αθηναϊκή νύχτα, όπως λένε αστυνομικοί που γνωρίζουν πρόσωπα για πράγματα.

Σε ό,τι αφορά τον 37χρονο Βούλγαρο, ήταν άτομο που έχει απασχολήσει τις διωκτικές αρχές δεκάδες φορές, ενώ έχει εκτίσει και ποινή κάθειρξης. Φέρεται δε να ανήκε σε σκληρή ομάδα Αλβανών ποινικών.