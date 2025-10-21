Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου στο Περιστέρι

Παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης 21/10 ο δράστης που φέρεται πως σκότωσε τον 37χρονο Βούλγαρο έξω από club στο Περιστέρι.

Ο δράστης είναι 24 ετών και θεωρείται από τα ανερχόμενα «ονόματα» στην αθηναϊκή νύχτα, όπως λένε αστυνομικοί που γνωρίζουν πρόσωπα για πράγματα. η ταυτοποίησή του έγινε άμεσα από τις Αρχές ωστόσο ο ίδιος κρυβόταν.

Τα κίνητρα του δράστη

Η δολοφονία, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, φέρεται ότι προκλήθηκε λόγω μιας διένεξης που σημειώθηκε πριν από περίπου 15 ημέρες, στο Μπουρνάζι.

Τότε, το θύμα της δολοφονικής επίθεσης είχε ρόλο δράστη καθώς με άλλα άτομα είχαν επιτεθεί και χτυπήσει έναν, νεαρής ηλικίας, Έλληνα «μπράβο» που ανήκει μάλιστα σε ομάδα ενός από τους πιο σκληρούς κακοποιούς της αθηναϊκής νύχτας. Ο νεαρός δεν ξέχασε τι είχε συμβεί και μόλις έμαθε για την παρουσία του 37χρονου με μία φίλη του στο club, δεν άφησε την ευκαιρία για εκδίκηση να πάει χαμένη.

«Ίσως να μην ήθελε να τον σκοτώσει», επισημαίνουν στο flash.gr αστυνομικές πηγές, καθώς η επίθεση έγινε με μαχαίρι και όχι με κάποιο όπλο, ωστόσο, ήταν τόσο βαρύ το τραύμα του 37χρονου που η απώλεια αίματος οδήγησε στο θάνατό του. Για το περιστατικό έχουν δώσει κατάθεση τόσο η φίλη του θύματος, όσο και άτομα που ήταν μπροστά στο συμβάν, ενώ κατασχέθηκε και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Σε ό,τι αφορά τον 37χρονο Βούλγαρο, ήταν άτομο που έχει απασχολήσει τις διωκτικές αρχές δεκάδες φορές, ενώ έχει εκτίσει και ποινή κάθειρξης. Φέρεται δε να ανήκε σε σκληρή ομάδα Αλβανών ποινικών.