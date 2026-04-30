«Ρήγμα» στην ιρανική ηγεσία: Πεζεσκιάν και Γκαλιμπάφ εξετάζουν την απομάκρυνση Αραγτσί

Σοβαρές εσωτερικές τριβές φαίνεται να αναπτύσσονται στην πολιτική ηγεσία του Ιράν, με επίκεντρο τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Iran International, ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ φέρονται να εξετάζουν την απομάκρυνσή του από τη θέση, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής.



Όπως αναφέρουν δύο καλά ενημερωμένες πηγές, οι δύο πολιτικοί εκτιμούν ότι ο Αραγτσί δεν λειτουργεί ως εκπρόσωπος της κυβερνητικής γραμμής, αλλά εμφανίζεται να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τον Αχμάντ Βαχίντι, διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC). Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο υπουργός φέρεται να ενεργούσε χωρίς την πλήρη γνώση ή έγκριση του προέδρου, γεγονός που έχει εντείνει την ένταση στο εσωτερικό της εξουσίας.



Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Πεζεσκιάν φέρεται να έχει διαμηνύσει στο περιβάλλον του ότι, εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν αποκλείεται να προχωρήσει στην αποπομπή του υπουργού Εξωτερικών.



Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πηγές με γνώση των συνομιλιών αναφέρουν ότι εσωτερικές διαφωνίες εντός της ιρανικής αντιπροσωπείας οδήγησαν τελικά στην αποχώρησή της από τις διαπραγματεύσεις της 12ης Απριλίου.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αραγτσί εμφανίστηκε διατεθειμένος να επιδείξει ευελιξία σε ζητήματα όπως η στήριξη προς τον λεγόμενο «Άξονα της Αντίστασης», προκαλώντας αντιδράσεις από σκληροπυρηνικά στελέχη του καθεστώτος στο Ιράν.



Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία δεν μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία χωρίς προηγούμενη έγκριση από την ηγεσία της χώρας, γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει τις εσωτερικές δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων.