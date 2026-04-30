Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές επιλογές για το Ιράν ενώ πιέζει για συμφωνία

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ενημερωθεί σε λίγο (23:00 ώρα Ελλάδος) από αξιωματούχους του Πενταγώνου σχετικά με επικαιροποιημένες στρατιωτικές επιλογές για το Ιράν, καθώς εντείνει τις πιέσεις προς την Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος.

Ο Τραμπ λαμβάνει τακτικά ενημερώσεις για στρατιωτικά σχέδια, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η μέχρι πρότινος απροθυμία του να επανεκκινήσει αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών έχει αλλάξει.

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Παρόλα αυτά, η ενημέρωση αυτή υποδηλώνει ότι διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης προχωρούν με αργούς ρυθμούς. Στην ενημέρωση, η οποία μεταδόθηκε αρχικά από αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο, αναμένεται να συμμετάσχουν ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών και ο πρόεδρος των Μικτών Επιτελείων, μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Η τρέχουσα στρατηγική του Τραμπ στοχεύει στην άσκηση μέγιστης οικονομικής πίεσης στο Ιράν, με την ελπίδα ότι η χώρα θα υποχωρήσει στις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

Συνεχίζεται η ναυτικός αποκλεισμός στο Ορμούζ

Σύμφωνα με πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι επιθυμεί τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών. Η ομάδα του φέρεται να προετοιμάζει ήδη το έδαφος για πιθανή παράταση του μέτρου, συμπεριλαμβανομένου ενός πιο μακροπρόθεσμου κλεισίματος ενός κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος στην περιοχή. «Ο αποκλεισμός είναι ιδιοφυής», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, απαντώντας σε ερώτηση για τη διάρκειά του.

«Τώρα πρέπει απλώς να παραδεχθούν την ήττα τους», πρόσθεσε. Παρά το γεγονός ότι το Πεντάγωνο συνεχίζει τις προετοιμασίες σε περίπτωση που αποφασιστεί επανέναρξη των βομβαρδισμών, ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές σε εσωτερικές συζητήσεις ότι προτιμά την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και την αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικών επιθέσεων. Η εκεχειρία που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ δεν έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν αισθάνεται χρονική πίεση για την επίτευξη συμφωνίας.