Σακελλαρίδης: Σύντομα θα φανεί η στροφή του Αλέξη Τσίπρα με «δεξί φλας»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα επιχειρούσε να οικοδομήσει πάνω στην Αριστερά, τον «φυσικό του χώρο».

Ωστόσο, μιλώντας στο Action24 προέβλεψε ότι σύντομα θα φανεί μια στροφή προς τα δεξιά, χαρακτηρίζοντάς την ως «δεξί φλας». Αναφορικά με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Σακελλαρίδης τη χαρακτήρισε «γενικόλογη», τονίζοντας ότι δεν περιείχε κάτι διαφορετικό από όσα ακούγονταν τα προηγούμενα χρόνια.

Επισήμανε δε ότι ακόμη και η επιλογή του ονόματος του κόμματος απευθύνεται σε δύο διαφορετικά ακροατήρια. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ένα μέρος του κόσμου θα ερμηνεύσει το όνομα με αναφορά στον ιστορικό Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ) και στον Άρη Βελουχιώτη, ενώ ένα άλλο μέρος θα το αντιληφθεί διαφορετικά. Αυτή η διπλή ανάγνωση, κατά τον Σακελλαρίδη, επιτρέπει στο κόμμα να «ψαρέψει από διαφορετικές δεξαμενές».

Ο κ. Σακελλαρίδης μίλησε για «αντίφαση» περιγράφοντας τον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο είπε πως μπορεί ταυτόχρονα να εκφράζει αριστερές και δεξιές θέσεις.

Ο κ. Σακελλαρίδης αναφερόμενος στη Νέα Αριστερά τόνισε πως όλες οι προσωπικές αποφάσεις στελεχών θα πρέπει να ληφθούν σύντομα. «Να μη γίνουμε κομμάτι της παραπολιτικής» σημείωσε ο κ. Σακελλαρίδης επιμένοντας ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει την πορεία της.