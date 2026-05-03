Σάρας Γιασικεβίτσιους: Πιστός ακόλουθος του Αντώνη Ρέμου
Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους παρακολούθησε το live του Αντώνη Ρέμου στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε live στο κατάμεστο Volkswagen Arena της Κωνσταντινούπολης και ο Σάρας Γιασικεβίτσιους έδωσε το παρόν χορεύοντας και τραγουδώντας.
Έχοντας κάνει το δύο στα δύο εναντίον της Ζάλγκιρις Κάουνας στην Ευρωλίγκα με τη Φενερμπαχτσέ για την πρόκριση στο Final Four στο ΟΑΚΑ, ο φιλέλληνας τεχνικός αποφάσισε να πάρει ρεπό από το παρκέ και να διασκεδάσει με έναν από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες.
Ο Λιθουανός προπονητής της τούρκικης ομάδας, έχει δείξει και παλαιότερα την αγάπη του για τα ελληνικά μπουζούκια, καθώς και για τον ίδιο τον Ρέμο, όταν αγωνιζόταν για τον Παναθηναϊκό.