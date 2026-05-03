Σάρας Γιασικεβίτσιους: Πιστός ακόλουθος του Αντώνη Ρέμου

Ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε live στο κατάμεστο Volkswagen Arena της Κωνσταντινούπολης και ο Σάρας Γιασικεβίτσιους έδωσε το παρόν χορεύοντας και τραγουδώντας.

Was there ever a chance that Antonis Remos would hold a concert in Istanbul and Sarunas Jasikevicius wouldn’t be there?😂👀



Video by: @iefimerida #paobc #fenerbahce #olympiacosbc #euroleague pic.twitter.com/yQBLLF3zNt — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) May 2, 2026

Έχοντας κάνει το δύο στα δύο εναντίον της Ζάλγκιρις Κάουνας στην Ευρωλίγκα με τη Φενερμπαχτσέ για την πρόκριση στο Final Four στο ΟΑΚΑ, ο φιλέλληνας τεχνικός αποφάσισε να πάρει ρεπό από το παρκέ και να διασκεδάσει με έναν από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες.

Ο Λιθουανός προπονητής της τούρκικης ομάδας, έχει δείξει και παλαιότερα την αγάπη του για τα ελληνικά μπουζούκια, καθώς και για τον ίδιο τον Ρέμο, όταν αγωνιζόταν για τον Παναθηναϊκό.