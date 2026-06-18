Σέρρες: «Απιστία» στην Εγνατία Οδό - Η αθώωση των 11

Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, 11 κατηγορούμενοι για απιστία, με οικονομική ζημιά 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, εις βάρος της Εγνατίας Οδού ΑΕ, κατά την κατασκευή τμήματος του αυτοκινητόδρομου, στον κάθετο άξονα Θεσσαλονίκης- Σερρών- Προμαχώνα.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθισαν στελέχη της διοίκησης της εταιρείας, τη χρονική περίοδο 2006-2009, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας οι οποίοι φέρονταν ότι δαπανούσαν τα διατιθέμενα χρηματικά ποσά σε άλλες εργασίες από αυτές για τις οποίες προορίζονταν, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου.

Τι αφορούσε η υπόθεση

Στη δικογραφία αναφέρονται εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο τμήμα της περιοχής Στρυμωνικού της Εγνατίας οδού, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ανισόπεδοι κόμβοι Λευκώνα και Χριστού, στις Σέρρες. Οι επίδικες πράξεις φέρονταν ότι τελέστηκαν από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο 2009 και αφορούσαν «ετεροπιστοποιήσεις», δηλαδή εργασίες που πληρώθηκαν από άλλους κωδικούς.

Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδιδόταν. Ανέφεραν ότι με τα χρήματα που είχαν ζητηθεί για διαφορετικές εργασίες ολοκληρώθηκαν κάποιες άλλες που ήταν περισσότερο αναγκαίες, τη δεδομένη χρονική στιγμή, επισημαίνοντας πως όλα τα έργα είχαν κατασκευαστεί. «Ήταν εμφανή και τίποτα δεν έγινε εν κρυπτώ. Όλα ήταν καταμετρημένα και επιμετρημένα» ανέφεραν οι δικηγόροι τους.

Το δικαστήριο δέχτηκε ότι δεν υπήρχε δόλος και ύστερα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία οδηγήθηκε σε αθωωτική απόφαση ενώ ανάλογη ήταν και η εισαγγελική πρόταση. Χαρακτηριστική παράμετρος της υπόθεσης είναι ότι η Εγνατία Οδός ΑΕ δεν υπέβαλε παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας.