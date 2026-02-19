Sexting: Τα περισσότερα θύματα εκβιασμού είναι αγόρια

Η ανταλλαγή γυμνών φωτογραφιών μεταξύ εφήβων δεν είναι τόσο διαδεδομένη, αλλά όσοι επιλέγουν να εμπλακούν, κινδυνεύουν πραγματικά. Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Adolescent Health καταγράφει ότι σχεδόν οι μισοί έφηβοι που έστειλαν προσωπικές φωτογραφίες βρέθηκαν αντιμέτωποι είτε με κοινοποίησή τους χωρίς συναίνεση είτε με εκβιασμό. Τα στοιχεία προκαλούν ανησυχία, ιδίως όταν το υλικό αποστέλλεται εκτός σταθερής σχέσης.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, η ψηφιακή τεχνολογία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι ανακαλύπτουν την ταυτότητα και τη σεξουαλικότητά τους. Το λεγόμενο «sexting» εντάσσεται συχνά σε αυτή τη διαδικασία πειραματισμού. Μπορεί να βιώνεται ως ιδιωτική και συναινετική ανταλλαγή, όμως η πραγματικότητα είναι ότι από τη στιγμή που μια εικόνα αποστέλλεται, ο αποστολέας χάνει τον έλεγχο της διακίνησής της. Το ρίσκο δεν είναι μόνο κοινωνικό ή ψυχολογικό, αλλά ενίοτε και νομικό.

Η ερευνητική ομάδα επιδίωξε να αποτυπώσει την πραγματική έκταση του φαινομένου. Στη μελέτη συμμετείχαν 3.466 έφηβοι ηλικίας, 13 έως 17 ετών από τις ΗΠΑ. Το δείγμα σταθμίστηκε ώστε να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τον πληθυσμό ως προς φύλο, ηλικία, φυλή και γεωγραφική κατανομή.

Δεν το κάνουν όλοι

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι περίπου το 24% των εφήβων έχει στείλει κάποια στιγμή γυμνή ή ημίγυμνη φωτογραφία του εαυτού του, ενώ το 32% έχει λάβει αντίστοιχο υλικό. Με άλλα λόγια, η πλειονότητα δεν συμμετέχει. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη διαδεδομένη αντίληψη ότι «όλοι το κάνουν». Η διόρθωση αυτής της πεποίθησης είναι κρίσιμη, καθώς η κοινωνική πίεση συχνά ενισχύεται από την ψευδαίσθηση ότι μια συμπεριφορά είναι καθολική.

Εκεί που τα δεδομένα γίνονται ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι στις συνέπειες. Από όσους δήλωσαν ότι έστειλαν ερωτικό υλικό, το 46,8% ανέφερε ότι η εικόνα κοινοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Πρόκειται για σαφή παραβίαση, με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και τη φήμη του ανηλίκου. Η διαρροή μπορεί να γίνει σε φίλους, συμμαθητές ή ακόμη και στο διαδίκτυο, όπου η ανάκτηση ελέγχου είναι σχεδόν αδύνατη. Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί από όσους έστειλαν φωτογραφία κατήγγειλαν ότι έγιναν στόχος «sextortion», δηλαδή εκβιασμού με απειλή δημοσιοποίησης του υλικού. Οι δράστες ζητούν χρήματα, επιπλέον εικόνες ή σεξουαλικές πράξεις. Το ποσοστό αυτό θεωρείται εξαιρετικά υψηλό. Οι ερευνητές παραδέχθηκαν ότι, παρότι γνώριζαν την αύξηση τέτοιων περιστατικών, η συχνότητά τους τους εξέπληξε.

Πιο ευάλωτα τα αγόρια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφοροποιήσεις ανά φύλο. Τα αγόρια ανέφεραν υψηλότερη συμμετοχή τόσο στην αποστολή όσο και στη λήψη φωτογραφιών. Επίσης, δήλωσαν συχνότερα ότι έπεσαν θύματα εκβιασμού – περίπου το 55% έναντι 40% των κοριτσιών. Το εύρημα αυτό ανατρέπει την κυρίαρχη εικόνα που θέλει τα κορίτσια να αποτελούν τα βασικά θύματα διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης μέσω εικόνων.

Καθοριστικός παράγοντας αποδείχθηκε η σχέση με τον παραλήπτη. Οι έφηβοι που έστειλαν εικόνες σε άτομα που δεν ήταν ο τωρινός σύντροφός τους είχαν 13 φορές περισσότερες πιθανότητες να δουν τη φωτογραφία τους να διακινείται χωρίς άδεια. Αντίστοιχα, ο κίνδυνος εκβιασμού ήταν σχεδόν πενταπλάσιος. Η έλλειψη σταθερής σχέσης φαίνεται ότι αφαιρεί ένα βασικό επίπεδο εμπιστοσύνης και αμοιβαίας ευθύνης.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι οι παραδοσιακές, τιμωρητικές προσεγγίσεις δεν αποδίδουν. Η απλή απαγόρευση ή ο εκφοβισμός μπορεί να αποθαρρύνει τα παιδιά από το να ζητήσουν βοήθεια όταν κάτι πάει στραβά. Αντίθετα, προτείνεται μια στρατηγική «μείωσης της βλάβης», αντίστοιχη με σύγχρονες προσεγγίσεις στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Αυτό σημαίνει ενημέρωση για τους κινδύνους, εκπαίδευση στη συναίνεση και πρακτικές συμβουλές για τον περιορισμό ταυτοποιήσιμων στοιχείων στις εικόνες.

Το μήνυμα της μελέτης

Η μελέτη προσφέρει σαφή ένδειξη ότι το πρόβλημα δεν είναι η «καθολική συμμετοχή», αλλά οι σοβαρές συνέπειες για όσους εμπλέκονται. Για γονείς και εκπαιδευτικούς, το μήνυμα είναι διπλό: αφενός να αποδομηθεί ο μύθος ότι «όλοι το κάνουν», αφετέρου να ανοίξει ένας ειλικρινής διάλογος για την ψηφιακή συναίνεση και την προστασία της ιδιωτικότητας.