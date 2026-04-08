Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Οι γραμμές είχαν σπάσει μια μέρα πριν

Η σιδηροτροχιά όπου κινείτο ένα επιβατικό τρένο υψηλής ταχύτητας που έπεσε πάνω σε άλλον συρμό στη νότια Ισπανία σκοτώνοντας 46 ανθρώπους τον Ιανουάριο, είχε σπάσει την προηγούμενη ημέρα του δυστυχήματος, χωρίς να εντοπιστεί η ζημιά, ανέφεραν σήμερα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ερευνητές.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη από τις αρχές του αιώνα και ανάγκασε τις αρχές να εξετάσουν την ασφάλεια του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν ένα τρένο με προορισμό τη Μαδρίτη, το οποίο διαχειριζόταν η ιδιωτική εταιρεία Iryo, εκτροχιάστηκε και πέρασε στην αντίθετη κυκλοφορία, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τρένο που ταξίδευε στην αντίθετη κατεύθυνση, το οποίο διαχειριζόταν η κρατική εταιρεία Renfe.

Μια προκαταρκτική έκθεση, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο από την Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), υποδηλώνει ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε ρωγμή πριν από τον εκτροχιασμό. Η Πολιτοφυλακή υπέβαλε νέα έκθεση σε δικαστήριο που διερευνά το δυστύχημα, στην οποία η διακοπή ρεύματος καταγράφεται στις 21:46 στις 17 Ιανουαρίου, τόνισαν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 27 Μαρτίου.

Παρόλο που καταγράφηκε «μια διακύμανση τάσης που είναι συναφής με σπάσιμο», το σύστημα σηματοδότησης «δεν είχε ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί αυτόματα μια ειδοποίηση», σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η Πολιτοφυλακή τόνισε ότι αυτή η διακύμανση τάσης που «είναι συναφής με σπάσιμο» το χρονικό διάστημα από το βράδυ της 17ης Ιανουαρίου μέχρι την ώρα του δυστυχήματος «δεν είναι συνήθης», αλλά ότι η τεχνική δυνατότητα λήψης ειδοποιήσεων για αυτό το θέμα «θα πρέπει να διευκρινιστεί».

Η έκθεση αποκλείει επίσης δολιοφθορά, τρομοκρατία και αμέλεια του οδηγού. Η έρευνα της CIAF, η οποία αναμένεται να παράσχει οριστικά συμπεράσματα, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.