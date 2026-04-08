Συγκλονιστικός ΠΑΟΚ στην Ισπανία - Ηττήθηκε (89-85) αλλά πέρασε στους τελικούς του FIBA Europe Cup

Ο μυθικός ΠΑΟΚ άντεξε στην πίεση της Μούρθια και παρά την ήττα (89-85) στην Ισπανία, προκρίθηκε στους τελικούς του FIBA Europe Cup, χάρη στη νίκη (79-73) της προηγούμενης εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε κατάθεση ψυχής στο παρκέ του «Παλάσιο ντε Ντεπόρτες». Οι παίκτες του Παντελή Μπούτσκου πληγώθηκαν από τον Ντε Τζούλιους, που με 41 πόντους οδήγησε την προσπάθεια της Μούρθια. Όμως ο 26χρονος Αμερικανός δεν ήταν αρκετός για την τρίτη καλύτερη ομάδα του ισπανικού πρωταθλήματος, που «υποκλίθηκε» στο μεγαλείο του συγκλονιστικού ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό.

Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Ταϊρί, που σκόραρε 29 πόντους, μοίρασε 6 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ. Απίστευτη εμφάνιση και από τον Μπεν Μουρ, που με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ έδωσε καθοριστικές λύσεις. Κορυφαίος για τους Ισπανούς ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους. Ο πρώην παίκτης του Άρη έκανε τα αδύνατα δυνατά. Σκόραρε 41 πόντους, μοίρασε 6 ασίστ και μάζεψε 2 ριμπάουντ σε μία μοναδική εμφάνιση, η οποία όμως δεν ήταν αρκετή για τη Μούρθια, που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει στους τελικούς του FIBA Europe Cup τη Μπιλμπάο, σε μία επανάληψη των περσινών τελικών. Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 22 Απριλίου και η ρεβάνς θα γίνει στην Ισπανία στις 29 του ίδιου μήνα.

Γρήγορος ρυθμός στα πρώτα λεπτά

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι, σκοράροντας με τον Μέλβιν. Η Μούρθια απάντησε με εύστοχο τρίποντο από τη γωνία, διαμορφώνοντας το 3-2, όμως ο Μουρ κάρφωσε και έδωσε εκ νέου το προβάδισμα (4-3) στον «Δικέφαλο του Βορρά». Ο Ντε Τζούλιους στάθηκε μπροστά στον Περσίδη και εκτέλεσε για το 5-4.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα ο ρυθμός ήταν έντονος. Οι Ισπανοί πήραν κεφάλι στο σκορ (9-6) με κάρφωμα, αλλά ο Μπεν Μουρ απάντησε στο επιθετικό «κρεσέντο» των γηπεδούχων με εύστοχο σουτ τριών πόντων. Ο Μέλβιν έγραψε το 11-9 για τον ΠΑΟΚ, που βρήκε σκορ με τον Μουρ, γράφοντας το 13-9.

Χέρι-χέρι μέχρι τη λήξη του δεκαλέπτου

Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ πιεστικός στην άμυνα, όμως η Μούρθια με 5 συνεχόμενους πόντους πήρε κεφάλι στο σκορ (14-13). Ο Ταϊρί με μαγική ατομική ενέργεια διαμόρφωσε το 15-14 υπέρ της ομάδας του Παντελή Μπούτσκου και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σκόραρε για το 17-14, καρφώνοντας εντυπωσιακά.

Οι τέσσερις διαδοχικοί πόντοι της Μούρθια δεν ήταν αρκετοί. Ο Μουρ έφτασε τους 9 προσωπικούς πόντους και σκόραρε για το 19-18 με φόλοου. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε στα ριμπάουντ (7-2), όμως δυσκολεύτηκε να βρει εύκολους πόντους στην επίθεση. Η Μούρθια απάντησε και πήγε στη διακοπή για τη λήξη της πρώτης περιόδου με το προβάδισμα (20-19).

«Σόου» από Ταϊρί και Ομορούγι - Τον πλήγωσαν Κάτε και Ντε Τζούλιους

Στην έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Φόρεστ διαμόρφωσε το 23-19 με εύστοχο τρίποντο, όμως ο ΠΑΟΚ απάντησε και ισοφάρισε (23-23) με δύο συνεχόμενα καρφώματα από τον Ομορούγι. Ο Νιγηριανός σέντερ μοίρασε και την ασίστ για το εύστοχο δίποντο του Άλεν, που έδωσε το προβάδισμα (25-23) στον «Δικέφαλο».

Η Μούρθια μείωσε με τον Κάτε, όμως ο Ταϊρί διαμόρφωσε το 27-26 υπέρ του ΠΑΟΚ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η άμυνα της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη άφησε για ακόμη μία φορά τον Ρουμάνο ψηλό ελεύθερο, ο οποίος τιμώρησε τον «Δικέφαλο» με μακρινό σουτ, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 28-27 υπέρ των Ισπανών. Ο Ντε Τζούλιους σκόραρε για το 30-27, φτάνοντας τους 8 πόντους, όμως ο καταπληκτικός Ταϊρί απάντησε, ισοφαρίζοντας (30-30) με εύστοχο τρίποντο.

Δε βρήκε λύση στο παιχνίδι του Ντε Τζούλιους

Ο πρωταγωνιστής της Μούρθια στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα, ο κορυφαίος παίκτης της Μούρθια, Ντε Τζούλιους σκόραρε εκ νέου, αυτή τη φορά για το 32-30. Τέσσερα λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου, ο αγώνας διακόπηκε για λίγο, επειδή ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος ενημέρωσε τη γραμματεία για εχθρικές ενέργειες των Ισπανών φιλάθλων εναντίον του πάγκου των φιλοξενούμενων.

Μετά την επανέναρξη του παιχνιδιού, ο Μουρ ισοφάρισε (32-32) για τον ΠΑΟΚ, αλλά οι Ισπανοί προηγήθηκαν εκ νέου (34-32) με 2/2 βολές του Ντε Τζούλιους, που έφτασε τους 12 πόντους. Κόνιαρης και Κάκοκ διαμόρφωσαν το 36-34, λίγο πριν ο Άλεν ισοφαρίσει σε 36-36. Ο Ντε Τζούλιους σκόραρε εκ νέου (2/2 βολές), δίνοντας το προβάδισμα (38-36) στη Μούρθια.

Συνεχόμενα λάθη πριν τη λήξη του ημιχρόνου

Στην επόμενη φάση, ο 26χρονος Αμερικανός έκλεψε τη μπάλα κερδίζοντας το αντιαθλητικό από τον Κόνιαρη. Ευστόχησε ξανά στις βολές (40-36) και έφτασε τους 16 πόντους σε 13 λεπτά συμμετοχής. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Μούρθια προηγήθηκε με περισσότερους από τρεις πόντους. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε να αντιμετωπίσει τον Ντε Τζούλιους, που σκόραρε ασταμάτητα.

Οι Θεσσαλονικείς έχασαν την ψυχραιμία τους μετά τη διακοπή και έκαναν διαδοχικά λάθη. Ο Μάρτιν «τιμώρησε» την άμυνα των φιλοξενούμενων, εκτελώντας για το 44-37. Ένα λεπτό πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, ο «Δικέφαλος» βρισκόταν πίσω στο σκορ με 7 πόντους και μετρούσε 10 λάθη έναντι μόλις τριών από τη Μούρθια.

Ο Ντίμσα, ο οποίος είχε 0/2 τρίποντα, ευστόχησε από τα 6,75μ. και μείωσε (44-40) για τον ΠΑΟΚ, όμως ο Ντε Τζούλιους δε λάθεψε από τα 7 μέτρα και με ένα εντυπωσιακό buzzer beater διαμόρφωσε το 47-40, φτάνοντας τους 19 πόντους.

Στη λήξη του ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος (11-19) στα ριμπάουντ, όμως είχε περισσότερα λάθη (11-3) και λιγότερες ασίστ (6-5 υπέρ της Μούρθια). Οι Ισπανοί κυριάρχησαν στα κλεψίματα (8-0) και είχαν καλύτερα ποσοστά στις βολές (9/14, έναντι των 1/4 του ΠΑΟΚ), στο δίποντο, αλλά και στο τρίποντο (4/8 έναντι 3/9 του Δικεφάλου).

Έριξε τη διαφορά με «ψυχωμένη» άμυνα και γίγαντα Ομορούγι

Ο ΠΑΟΚ ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα και έβγαλε διαδοχικές άμυνες σε Ντε Τζούλιους και Σαντ-Ρος με εξαιρετικές προσπάθειες του Μπέβερλι. Ο «Δικέφαλος» μείωσε (47-42) με 2/2 βολές του Ομορούγι. Ο Νιγηριανός σκόραρε εκ νέου για το 47-44, μετά από εκπληκτική ασίστ του Μπέβερλι, που κέρδισε και την κατοχή. Ο Ομορούγι αναδείχθηκε σε «παράγοντα Χ» του παιχνιδιού, ευστοχώντας εκ νέου, αυτή τη φορά από μέση απόσταση για το 47-46.

Ο ΠΑΟΚ με ένα «εκρηκτικό» ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο, μείωσε στον πόντο, «ψαλιδίζοντας» τη διαφορά μέσα σε 2 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ο Ομορούγι συνέχισε να εντυπωσιάζει, αφού έβγαλε δύσκολη άμυνα στον Κάτε, όμως ο Ταϊρί αστόχησε. Ο Αμερικανός μετρούσε 0/4 προσπάθειες στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ντε Τζούλιους ευστόχησε στον αιφνιδιασμό και σκόραρε τους πρώτους πόντους της Μούρθια στο δεκάλεπτο. Οι Ισπανοί έμειναν χωρίς σκορ για 4 λεπτά, εν πολλοίς εξαιτίας της καταπληκτικής άμυνας του ΠΑΟΚ.

Απάντησε η Μούρθια - Δε της επέτρεψε να ξεφύγει

Η Μούρθια απάντησε (53-46) στο επιμέρους σκορ του ΠΑΟΚ, με συνεχόμενα «χτυπήματα» στον αιφνιδιασμό, όμως ο Μουρ σκόραρε ένα «παλικαρίσιο» καλάθι και ευστόχησε στη συμπληρωματική βολή για το 53-49. Ο Ράντεμπο ευστόχησε σε τρίποντο και έδωσε εκ νέου «άερα» 7 πόντων (56-49) στους Ισπανούς.

Ο ΠΑΟΚ, βέβαια αποδείχθηκε «πολύ σκληρός για να πεθάνει» και δεν επέτρεψε στους Ισπανούς να ξεφύγουν στο σκορ. Κέρδισε την τεχνική ποινή και μείωσε σε 56-51 με εύστοχες βολές από Ταϊρί και Μουρ. Οι διαιτητές επέτρεψαν το σκληρό παιχνίδι της Μούρθια, η οποία ανέβασε τη διαφορά στο +9 (60-51), λίγο πριν ο Μέλβιν μειώσει σε 60-53.

Ο Ταϊρί διαμόρφωσε το 61-55 και μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα έγραψε το 63-57 με ωραίο λέι-απ. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μία σημαντική άμυνα και ο Αμερικανός πήρε την επόμενη επίθεση πάνω του. Έφτασε μέχρι το καλάθι από τα δεξιά και τροφοδότησε τον Μέλβιν, που με εντυπωσιακό τρίποντο με ταμπλό έγραψε το 63-60, σκορ που παρέμεινε μέχρι τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Πήρε προβάδισμα με «μυθικό» Μπέβερλι - Τον πλήγωσε ο «30άρης» Ντε Τζούλιους

Μόλις ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο, ο Μπέβερλι εκμεταλλεύτηκε το κενό στην άμυνα της Μούρθια και όπως στο πρώτο δεκάλεπτο, σκόραρε (63-62) μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό αργότερα, ο Αμερικανός ευστόχησε από τα 6,75μ. και με καταπληκτικό τρίποντο στη λήξη του χρόνου έδωσε το προβάδισμα (65-63) στον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος διαμόρφωσε και το 67-63, δίνοντας «αέρα» τεσσάρων πόντων στους Θεσσαλονικείς.

Ο Ντε Τζούλιους μείωσε στον πόντο (67-66) με καλάθι και φάουλ και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ευστόχησε σε δύσκολη ατομική προσπάθεια, γράφοντας το 68-67 υπέρ των Ισπανών. Ο ίδιος έγραψε το 70-67 με δίποντο και ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά από τα 6,75μ. για το 73-67. Ο 26χρονος Αμερικανός έφτασε τους 31 πόντους.

Ο ασταμάτητος Ντε Τζούλιους έκανε τη ζημιά

Ο Ταϊρί έβαλε «στοπ» στο σερί της Μούρθια και μείωσε σε 73-69, όμως ο Ντε Τζούλιους έβαλε ακόμα ένα τρίποντο, γράφοντας το 76-69. Ο Αμερικανός ήταν ασταμάτητος και με συνεχόμενα δίποντα διαμόρφωσε το 80-69. Ο Ντε Τζούλιους έφτασε τους 38 πόντους, σκοράροντας 17 από αυτούς στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Ο «καυτός» Ταϊρί επανέφερε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της πρόκρισης

Ο Ταϊρί έβαλε ένα καταπληκτικό λέι-απ και κέρδισε το φάουλ, μειώνοντας σε 80-71. Αστόχησε στη συμπληρωματική βολή, όμως ο Μουρ με υπερπροσπάθεια πήρε το ριμπάουντ, δίνοντας στον Ταϊρί που με τρίποντο μείωσε σε 80-74. Ο Ράντεμπο απάντησε (83-74) από τα 6,75μ., όμως ο Ταϊρί με 2/2 βολές μείωσε σε 83-76, φτάνοντας τους 25 πόντους.

Ο Αμερικανός μείωσε εκ νέου για τον ΠΑΟΚ σε 83-78 με 2/2 βολές. Κάθε κατοχή μετρούσε. Ο Μουρ έκανε τάπα στον Ντε Τζούλιους και στη συνέχεια της φάσης ο Ταϊρί σκόραρε ξανά για το 83-80, ρίχνοντας τη διαφορά στους 3 πόντους.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα «έσπασαν καρδιές». Ο Μέλβιν έγραψε με τρίποντο το 85-83. Όταν όλα έμοιαζαν τελειωμένα, ο Ντε Τζούλιους απάντησε με τρίποντο, διαμορφώνοντας το 88-83. Ο Ταϊρί ευστόχησε στις βολές για το 88-85. Η Μούρθια απείχε τρεις πόντους από την ισοφάριση του σκορ του πρώτου αγώνα.

Ο Σαντ-Ρος κέρδισε τρεις βολές και είχε τη δυνατότητα να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Όμως, αστόχησε στην πρώτη. Μείωσε τη διαφορά των έξι πόντων του πρώτου αγώνα στους 2, διαμορφώντας το τελικό 89-85, όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ πήραν το ριμπάουντ μετά την τελευταία βολή και κέρδισαν την πρόκριση στους τελικούς, σε μία ανεπανάληπτη εμφάνιση.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 47-40, 63-60, 89-85