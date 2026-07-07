Μαρούσι: Φωνές, αποδοκιμασίες και ένταση στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Σε κλίμα μεγάλης έντασης πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου με αντικείμενο την εισήγηση της δημοτικής Αρχής για τη μείωση κατά 25 θέσεις των προσλήψεων προσωπικού σχολικής καθαριότητας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με το Αmarysia, η αίθουσα γέμισε από εργαζόμενες καθαρίστριες και μέλη του Σωματείου Εργαζομένων, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «πάρτε πίσω τις απολύσεις», ζητώντας να αποσυρθεί το θέμα. Παράλληλα, δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ζήτησαν επανειλημμένα να μη συζητηθεί η εισήγηση. Τελικά, η πρόταση εγκρίθηκε με τις ψήφους της διοίκησης.

Μετά την ψηφοφορία επικράτησε αναβρασμός, με εργαζόμενους να αποδοκιμάζουν έντονα τους αιρετούς που στήριξαν την εισήγηση και το προεδρείο, στο οποίο συμμετείχε και ο δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου.

Σύμφωνα με εικόνες από τη συνεδρίαση που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώθηκαν λεκτικές επιθέσεις, ενώ μετακινήθηκαν και τραπέζια μέσα σε κλίμα γενικευμένης έντασης που συνεχίστηκε για αρκετή ώρα.

Οι επικεφαλής των παρατάξεων «Συμμαχία για την Ανατροπή στο Μαρούσι» και «Μαρούσι Αδέσμευτη Φωνή» ανακοίνωσαν ότι θα προσβάλουν την απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, καταγγέλλοντας τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης και της ψηφοφορίας. Από την πλευρά του, το Σωματείο Εργαζομένων κατέθεσε αίτημα να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.