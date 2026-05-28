SOS για το παγκόσμιο κλίμα: Ρεκόρ θερμοκρασιών και κατάρρευση ορίων έως το 2030

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αναμένεται να πλησιάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία σε παγκόσμιο επίπεδο, με ιδιαίτερα έντονη αύξηση στην Αρκτική.

Η έκθεση προβλέπει ότι οι ετήσιες μέσες θερμοκρασίες κοντά στην επιφάνεια της Γης θα κυμανθούν μεταξύ 1,3°C και 1,9°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα (1850–1900).

Η επιστημονική προειδοποίηση για την υπερθέρμανση

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, τα στοιχεία δείχνουν μια ξεκάθαρη και συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας. Η ερευνήτρια Μελίσα Σίμπρουκ από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου τονίζει ότι το κλίμα συνεχίζει να θερμαίνεται με σταθερό ρυθμό, ενώ η παγκόσμια μέση θερμοκρασία ανεβαίνει διαρκώς.

Η Συμφωνία του Παρισιού του 2015 έθεσε ως στόχο τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, όριο πέρα από το οποίο αυξάνεται σημαντικά η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Προσωρινή υπέρβαση του ορίου του 1,5°C



Η έκθεση αναφέρει ότι είναι πολύ πιθανό η παγκόσμια θερμοκρασία να υπερβεί προσωρινά το όριο του 1,5°C για τουλάχιστον ένα έτος μεταξύ 2026 και 2030. Επιπλέον, προβλέπεται ότι ένα από αυτά τα έτη θα ξεπεράσει το 2024, το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι μια προσωρινή υπέρβαση δεν σημαίνει αποτυχία της Συμφωνίας του Παρισιού, καθώς ο στόχος αφορά μακροχρόνιο μέσο όρο 20ετίας. Ωστόσο, η συχνότερη υπέρβαση του ορίου θεωρείται πλέον ολοένα και πιο πιθανή.

Η Αρκτική θερμαίνεται με ρυθμό-σοκ

Η Αρκτική αναμένεται να συνεχίσει να θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Σύμφωνα με την έκθεση, οι χειμερινές θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο ενδέχεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 3,5 φορές τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Οι προβλέψεις δείχνουν αύξηση περίπου 2,8°C σε σχέση με τα επίπεδα αναφοράς, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής στις πολικές περιοχές.

Τήξη θαλάσσιου πάγου και διαταραχές συστημάτων



Ο θαλάσσιος πάγος της Αρκτικής αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά κατά τους μήνες Μάρτιο στις θάλασσες Μπάρεντς, Βερίγγειο και Οχότσκ. Η απώλεια πάγου δεν αποτελεί μόνο τοπικό φαινόμενο, αλλά μπορεί να επηρεάσει ολόκληρα καιρικά συστήματα του πλανήτη.

Η επιτάχυνση της θέρμανσης στην Αρκτική ενδέχεται να συμβάλει σε πιο ασταθή και έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο.

Πιο ακραία μοτίβα βροχοπτώσεων και ξηρασίας



Η έκθεση προβλέπει επίσης μεταβολές στα πρότυπα βροχοπτώσεων τα επόμενα χρόνια. Πιο υγρές συνθήκες αναμένονται στη βόρεια Ευρώπη, την Αλάσκα, τη Σιβηρία και το Σαχέλ, ιδιαίτερα την περίοδο Μαΐου–Σεπτεμβρίου.

Αντίθετα, ο Αμαζόνιος εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει πιο ξηρές συνθήκες, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τα τροπικά οικοσυστήματα.

Ο ρόλος του Ελ Νίνιο στην άνοδο των θερμοκρασιών



Ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται τον επόμενο χειμώνα, με πιθανή συνέχιση έως το 2027. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, συμβάλλοντας σε νέα ρεκόρ.

Το Ελ Νίνιο είναι μια περιοδική θέρμανση της επιφάνειας του Ειρηνικού Ωκεανού, η οποία επηρεάζει το παγκόσμιο κλίμα για διάστημα περίπου 9 έως 12 μηνών.

Ένα κλίμα που αλλάζει ταχύτερα από τις προβλέψεις



Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται με ρυθμό που επιβεβαιώνει την ανάγκη για άμεση δράση. Καθώς ο πλανήτης πλησιάζει όλο και περισσότερο κρίσιμα όρια, κάθε κλάσμα βαθμού αύξησης αποκτά καθοριστική σημασία για τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων φαινομένων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Guardian