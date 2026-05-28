«Βράζει» η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα: Σε συναγερμό πόλεις και χωριά σε Ιταλία και Γαλλία

Με ένα ασυνήθιστο κύμα καύσων πλήττονται τις τελευταίες ημέρες αρκετές χώρες της δυτικής Ευρώπης μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία ενώ νοτιότερα η Ιταλία και η Ισπανία καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. ήδη έχουν καταγραφεί αρκετοί θάνατοι ενώ οι τοπικές Αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους πολίτες να προστατευτούν καθώς η ζέστη θα παραταθεί τις επόμενες ημέρες.

Ήδη, το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Μπολόνια και το Τορίνο σε «κόκκινο συναγερμό» αφού στο Τορίνο ο υδράργυρος έδειξε 33βαθμούς, στη Φλωρεντία και την Μπολόνια σκαρφάλωσε στους 32, ενώ στη Ρώμη αναμένεται τις προσεχείς ώρες να αγγίξει κόμη και τους 31°C.

Από τις 25 Μαΐου, το ιταλικό υπουργείο Υγείας δημοσιεύει καθημερινό δελτίο καύσωνα για 27 πόλεις της χώρας, παρέχοντας προβλέψεις για τις επόμενες 24, 48 και 72 ώρες, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τους κινδύνους.

Το κύμα ζέστης αποδίδεται σε έναν «θόλο θερμότητας», δηλαδή μια ζώνη υψηλής πίεσης που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει ολοένα και περισσότερο τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αγγίζει τους 40 βαθμούς το θερμόμετρο στη Γαλλία

Στο ίδιο μήκος βρίσκεται καιη Γαλλία η οποία αντιμετωπίζει ανάλογες καιρικές συνθήκες. Οι ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει αρκετούς θανάτους αφού σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος αγγίζει τους 38–39°C και τοπικά τους 40°C. Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει θέσει 17 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού και των γύρω περιοχών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ιδιαίτερα υψηλές τις επόμενες ημέρες με το θερμόμετρο να παραμένει σταθερά πάνω από τους 30 δημιουργώντας μια ασφυκτική κατάσταση για τους πολίτες.

-France reports at least 7 heat-related deaths

-UK temperatures surge above 35°C

-Spain, Portugal, Germany, Italy, and Ireland face unusually early extreme heat



Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, ειδικά για ηλικιωμένους, παιδιά και ευπαθείς ομάδες, λόγω του κινδύνου θερμικής εξάντλησης και αφυδάτωσης. Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά από το Σαββατοκύριακο, κυρίως στις δυτικές και βόρειες περιοχές, αν και στα νοτιοανατολικά η έντονη ζέστη πιθανότατα θα διατηρηθεί περισσότερες ημέρες.