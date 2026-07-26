Σπάνιες εικόνες: Ποδοσφαιριστές έπεσαν στο χορτάρι για να καλυφθούν από επίθεση... μελισσών

Στην Βραζιλία στον αγώνα της Μπαΐα με τη Φλουμινένσε Ντε Φέιρα για το τοπικό πρωτάθλημα Κ20 υπήρξε ένα... σπάνιο και αναπάντεχο συμβάν καθώς ένα τεράστιο σμήνος μελισσών ανάγκασε τον διαιτητή να διακόψει την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα μέλισσες δημιούργησαν κυψέλες κάτω από τα δοκάρια του γηπέδου, έκαναν... έφοδο και ανάγκασαν ποδοσφαιριστές και διαιτητές να πέσουν στο χορτάρι για να προστατευτούν. Στην συνέχεια όλοι απομακρύνθηκαν από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο διαιτητής διέκοψε την αναμέτρηση μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Οι αρμόδιοι κάλεσαν μελισσοκόμο ο οποίος πήγε στο γήπεδο και απομάκρυνε τις κυψέλες μαζί με τις μέλλισες χωρίς να τραυματριστεί κάποιος και όταν έγινε αυτό ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά.

Προφανώς και το βίντεο έγινε αμέσως viral συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.