Σπάτα: Χειροπέδες σε 10 άτομα για ρευματοκλοπές - Ξηλώθηκαν 300 μέτρα καλωδίων

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (17/6) σε οικισμούς στα Σπάτα, στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και των παράνομων παρεμβάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δέκα ατόμων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση παράνομων καλωδίων συνολικού μήκους 300 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη ρευματοδότηση κατοικιών μέσω μη εξουσιοδοτημένων συνδέσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης δεν προκαλούν μόνο σημαντικές οικονομικές απώλειες, αλλά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων, ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης βλαβών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με βασικό στόχο την πρόληψη και καταστολή παράνομων δραστηριοτήτων που έχουν καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, του Αστυνομικού Τμήματος Σπατών - Αρτέμιδος, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το εύρος της παράνομης δραστηριότητας και τυχόν περαιτέρω εμπλεκόμενα πρόσωπα.