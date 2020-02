Έτσι αποχαιρέτησε το NBA τον Κόμπι Μπράιαντ [vids]

Το NBA αποχαιρέτησε με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο τον Κόμπι Μπράιαντ σε μια τελετή που τα είχε όλα στο «Staples Center» με τον Μάικλ Τζόρνταν και την γυναίκα του Κόμπι να τραβούν όλα τα βλέμματα.

Το NBA τίμησε με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο έναν από τους κορυφαίους αθλητές του, τον αποθανόντα Κόμπι Μπράιαντ, σε ένα μνημόσυνο αφιερωμένο στον ίδιο, αλλά και στην κόρη του Τζιάνα Μπράιαντ. Την παράσταση έκλεψαν τόσο η γυναίκα του Κόμπι, όσο και το είδωλο του ίδιου, ο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος λύγισε κατά την διάρκεια της ομιλίας του. Συνολικά το μνημόσυνο κράτησε για 2 ώρες και 32΄ και το παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές μέσω του Youtube.

Φυσικά, η σύζυγός του, Βανέσα, η οποία τον αποχαιρέτησε με τρεμάμενη φωνή, ο μυθικός, Μάικλ Τζόρνταν, που δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά του. Ο Σακίλ Ο'Νιλ. Γενικότερα ολόκληρο το NBA, πέραν της οικογένειάς του. Και πολλοί άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο λόγος της Βανέσα Μπράιαντ που άγγιξε όλους όσους βρέθηκαν στο «Staples Center»

Δεν... πήγε πίσω και ο Τζόρνταν, ο οποίος λύγισε με την σειρά του

Δεν θα μπορούσε να λείψει και ο κολλητός του, Σακίλ Ονίλ, με τον οποίο πέρασαν απίστευτες στιγμές ως συμπαίκτες

Για τον αξέχαστο φίλο του, μίλησε και ο Πελίνκα

Τέλος, η Μπιγόνσε τραγούδησε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του αποθανόντα Κόμπε