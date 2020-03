Αντετοκούνμπο: Η FIBA τον συγκρίνει με τον Slash [pic + vid]

Αντετοκούνμπο: Ο Έλληνας φόργουορντ έχει μείνει... παραπάνω από όσο θα έπρεπε στην οικία του. Η παραμονή στο σπίτι έδωσε το ερέθισμα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δοκιμάσει τις ικανότητές του στη μουσική. Έτσι, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς πήρε μία κιθάρα και άρχισε να πειραματίζεται μουσικά, με διάφορα γνωστά κομμάτια.

Η FIBA πάντως φαίνεται πως έμεινε αρκετά ικανοποιημένη από τη μουσική εξέλιξη του "Greek Freak", καθώς τον παρομοίασε με τον... Slash. Δείτε το σχετικό υλικό:

Staying at home is doing wonders for @Giannis_An34 guitar skills 🤣🎸 pic.twitter.com/DqsqRqHXug