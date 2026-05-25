Στα «σκαριά» παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα - Ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα

Την επέκταση των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια σχεδιάζει η κυβέρνηση με χρηματοδότηση από τον «κουμπαρά» των 200 εκατ. ευρώ καθώς δεν υπάρχουν στον ορίζοντα σημάδια αποκλιμάκωσης των τιμών στα υγρά καύσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και τον Ιούνιο αλλά και του Fuel Pass με τις τελικές αποφάσεις για το είδος και τη διάρκεια των παρεμβάσεων να ανακοινώνονται μέσα στην εβδομάδα και αφού ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων.

Επισημαίνεται ότι το δημοσιονομικό κόστος για την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης για έναν ακόμη μήνα ανέρχεται περίπου στα 50 εκατ. ευρώ ενώ για το περιορισμό του κόστους υπάρχουν προτάσεις για μείωση του ποσού της επιδότησης στα 15 και στα 10 λεπτά το λίτρο. Στόχος είναι η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης συγκρατηθεί κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο και να αποφευχθούν νέες ανατιμήσεις σε ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών με μεγάλους χαμένους τα νοικοκυριά.

Την ίδια ώρα οι υψηλές πτήσεις στη τιμή της βενζίνης που ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο και οι προειδοποιήσεις παραγόντων ης αγοράς για νέο κύμα αυξήσεων το επόμενο διάστημα βάζουν στην ατζέντα το ενδεχόμενο παράτασης του Fuel Pass για ένα η και δύο μήνες με το δημοσιονομικό κόστος να υπολογίζεται στα 130 εκατ. ευρώ.

Πάντως σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, από τον πρώτο κύκλο του Fuel Pass έχουν παραμείνει αδιάθετα περίπου 17 εκατ. ευρώ καθώς σχεδόν 390.000 δικαιούχοι δεν υπέβαλαν αίτηση. Παράλληλα τα στοιχεία δείχνουν ότι 1,6 εκατ. δικαιούχοι επέλεξαν να λάβουν την επιδότηση στον τραπεζικό τους λογαριασμό παρά το γεγονός ότι το ποσό ήταν μειωμένο σε σχέση με την επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας καυσίμων.