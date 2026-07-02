Στρατιωτική ανθρωπιστική αποστολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανθρωπιστική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα , μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, αφήνοντας πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές και μεγάλες ανάγκες για άμεση βοήθεια.

Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αναπτυχθεί στη χώρα με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων ανακούφισης των πληγέντων, σε συνεργασία με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τις αρχές της Βενεζουέλας και τους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν στην αποστολή.

Καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση έχει το αμφίβιο πλοίο USS Fort Lauderdale, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι της Λα Γκουάιρα και λειτουργεί ως επιχειρησιακό κέντρο για τον συντονισμό των επικοινωνιών, τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και την παροχή ιατρικής υποστήριξης.

Παράλληλα, αμερικανικά στρατιωτικά τμήματα πραγματοποιούν διανομές πόσιμου νερού, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, ενώ έχουν αναλάβει και την υποστήριξη της λειτουργίας του Διεθνούς Αεροδρομίου Σιμόν Μπολίβαρ, διασφαλίζοντας τον συντονισμό των πτήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, τις επικοινωνίες και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης μεταγωγικά αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία μετέφεραν στη Βενεζουέλα εξειδικευμένες ομάδες αστικής έρευνας και διάσωσης για την ενίσχυση των προσπαθειών εντοπισμού επιζώντων και παροχής βοήθειας στους πληγέντες.

Το Πεντάγωνο επισημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την πιθανή αποστολή επιπλέον στρατιωτικών μέσων, εφόσον οι ανάγκες στο πεδίο το απαιτήσουν. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, όλες οι αμερικανικές δυνάμεις επιχειρούν υπό τη διοίκηση της U.S. Southern Command (SOUTHCOM), διαθέτουν πλήρη επιχειρησιακή αυτονομία και δεν επιβαρύνουν τις τοπικές υποδομές, με αποκλειστικό στόχο την ταχύτερη δυνατή παροχή βοήθειας στους κατοίκους των σεισμόπληκτων περιοχών.