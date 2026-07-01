Ο «αιματοβαμμένος» ουρανός στη Βενεζουέλα προκάλεσε ανησυχία και πυροδότησε σενάρια

Σε κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα «βάφτηκε» ο ουρανός του Καράκας το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου, με τους πολίτες να αναρωτιούνται τι είναι αυτό που εκτυλίσσεται μπροστά τους.

Στη Βενεζουέλα, που ζει μία από τις χειρότερες καταστροφές στην ιστορία της, οι χρήστες των social media προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το παράξενο φαινόμενο, με ορισμένους να το βλέπουν ως κακό οιωνό και άλλους να κάνουν λόγο ακόμα και για «Αποκάλυψη».

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για σκέδαση Rayleigh (φωτεινά κύματα σκεδάζονται από μικροσκοπικά μόρια αερίων), φαινόμενο το οποίο συνδυάστηκε με κυκλοφορία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Συνήθως, διασκορπίζει μικρότερα μήκη κύματος, όπως το μπλε και σπάνια πιο έντονα, όπως το κόκκινο.

«Η επιστήμη μπορεί να έχει την απάντηση. Αλλά, η εικόνα μοιάζει αδύνατο να αγνοηθεί. Ένας αιματοβαμμένος ορίζοντας πάνω από το έθνος που έχει ήδη σειστεί από τους σεισμούς, το πένθος, τα ερειπωμένα κτίρια και τους χιλιάδες αγνοούμενους» σχολίασε χρήστης.