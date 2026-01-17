Super League 2: Νίκη κορυφής για τον Ηρακλή κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας (vid)

Επέστρεψε στην κορυφή του βορείου ομίλου της Super League 2 ο Ηρακλής, ο οποίος επικράτησε 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής.

Ο γηραιός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι, διατήρησε το αήττητο και αν δεν... αυτοκτονήσει, θα μπει πρώτος στα επερχόμενα πλέι οφ, έχοντας το πλεονέκτημα σε όλες τις ισοβαθμίες. Πρώτη εκτός έδρας ήττα για τους Θεσσαλούς που δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω.

Το ματς

Στο 11' η πρώτη τελική, με τον Κάσσο να σουτάρει ψηλά άουτ για τους φιλοξενούμενους από πλάγια θέση.

Στο 24', το «πονηρά» εκτελεσμένο φάουλ του Ουάρντα πέρασε από αρκετά σώματα, απομακρύνθηκε δύσκολα και με υπερένταση από τον Μπαλωμένο με το πόδι.

Τρία λεπτά μετά ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ. Από κλέψιμο της μπάλας του Ουάρντα και συνδυασμό του Παναγιωτίδη με τον Ντέλετιτς, ο Έλληνας χαφ μπήκε από τα δεξιά στην περιοχή, γύρισε στο ύψος του πέναλτι στον Μαχαίρα, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε με δυνατό τελείωμα να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 31' το σουτ του Κάτσικα πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Στουρνάρα, δέκα λεπτά μετά η προσπάθεια του Νοικοκυράκη για την ΑΣΑ δεν δεν είχε καμία τύχη.

Απείλησε ο Ηρακλής με το ξεκίνημα της επανάληψης. Μετά από σέντρα του Μαχαίρα από αριστερά, η καρφωτή κεφαλιά του προωθημένου Τσάκλα, που ήρθε δυναμικά από την πίσω ζώνη, πέρασε άουτ. Στο 51' το σουτ του Πολέτο πέρασε αρκετά μέτρα άουτ.

Προσπάθησε η ΑΣΑ μέσα από τις αλλαγές του Δημήτρη Σπανού να γίνει απειλητική, αλλά δεν μπόρεσε ουσιαστικά να απειλήσει την εστία του Στουρνάρα. Στο 90' ο Ηρακλής είχε δοκάρι με πλασέ του Ντουρμισάι σε τετ α τετ με τον Μπαλωμένο, ενώ στο 93' η Αναγέννηση άγγιξε την ισοφάριση με την κεφαλιά του Μπακαγιόκο να περνάει εκτός εστίας.

Γκολ: 27' Μαχαίρας

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: 43' Εραμούσπε - 23' Γκόλιας, 39' Μουστακόπουλος, 55' Λεωνιδόπουλος, 74' Μπακαγιόκο, 83' Πολέτο



Κόκκινες: -

Ηρακλής: Στουρνάρας, Κάτσικας, Βιτλής (66' Αναστασίου), Εραμούσπε, Τσάκλα, Χάμοντ (46' Προύντζος), Παναγιωτίδης (66' λ.τρ. Τσιντώνης), Μαχαίρας, Ντέλετιτς (83' Κυνηγόπουλος), Ουάρντα, Μάναλης (72' Ντουρμισάι)

Αναγέννηση Καρδίτσας: Μπαλωμένος, Κάσσος, Πεταυράκης (85' Μπούσης), Γκόλιας, Μπακαγιόκο, Λεωνιδόπουλος (63' Μπαλτάς), Μουστακόπουλος (85' Νικολιάς), Πολέτο, Νοικοκυράκης (85' Μπαλλάς), Μπεν Κμαγιάλ (63' Σοΐρι), Καμπετσής

Πηγή: Athletiko.gr