Συναγερμός στο Παρίσι: Εικόνες από λεωφορείο βυθισμένο στον Σηκουάνα
Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι όταν μικρό λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα, με τις Αρχές να διασώζουν τέσσερις ανθρώπους από το όχημα.
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Παρίσι την Πέμπτη (30/4), όταν μικρό λεωφορείο κατέληξε στα νερά του Σηκουάνα, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα, το οποίο οδηγούσε εκπαιδευόμενος οδηγός, συγκρούστηκε αρχικά με σταθμευμένο αυτοκίνητο, πριν πέσει στο ποτάμι.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Juvisy-sur-Orge, στα νότια της γαλλικής πρωτεύουσας.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και να διασώσουν τέσσερις ανθρώπους από το λεωφορείο.
Σύμφωνα με τις Αρχές, τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβάτες ανασύρθηκαν με ασφάλεια.
Εικόνες από το βυθισμένο όχημα στον Σηκουάνα κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου, αποτυπώνοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού και την άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων.