Συναγερμός στους φούρνους: Η ενεργειακή κρίση φέρνει λουκέτα και αυξήσεις στο ψωμί

Έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον κλάδο η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν εκφράζει η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων. Οι αρτοποιοί προειδοποιούν ότι η νέα γεωπολιτική ένταση ήδη πυροδοτεί αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο ένα κόστος λειτουργίας που τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευθεί.



Όπως επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους, η ενεργειακή κρίση έχει μετατραπεί σε «θηλιά στον λαιμό» για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις αρτοποιίας. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι τιμές ενέργειας κινούνται σε επίπεδα που, όπως τονίζουν, «ξεφεύγουν από κάθε λογική», εντείνοντας μια ήδη ασφυκτική κατάσταση για τον κλάδο.

«Βάλαμε πλάτη στην κρίση, αλλά τα λουκέτα πληθαίνουν»

Οι αρτοποιοί υπενθυμίζουν ότι τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και της ακρίβειας επέλεξαν να απορροφήσουν μεγάλο μέρος των αυξήσεων, προκειμένου το ψωμί να παραμείνει προσιτό για τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Ως κλάδος που βρίσκεται καθημερινά απέναντι στον καταναλωτή, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την αγωνία της λαϊκής οικογένειας να τα βγάλει πέρα», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το κόστος λειτουργίας και η φορολογική επιβάρυνση που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει πολλούς επαγγελματίες στα όρια της επιβίωσης. Το αποτέλεσμα, όπως λένε, είναι όλο και περισσότεροι φούρνοι να οδηγούνται σε οριστικό κλείσιμο.

Καταγγελίες για άνιση μεταχείριση της βιοτεχνικής αρτοποιίας

Την ίδια στιγμή, η Συντεχνία καταγγέλλει ότι η πολιτική που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια ευνόησε μεγάλους παίκτες της αγοράς – βιομηχανίες, σούπερ μάρκετ και ενεργειακούς ομίλους – αφήνοντας τη βιοτεχνική αρτοποιία να παλεύει μόνη της.

Σύμφωνα με τους αρτοποιούς, επιπλέον βάρη όπως αυξημένοι φόροι, γραφειοκρατικές υποχρεώσεις και δαπανηρές ψηφιακές μεταρρυθμίσεις επιβάρυναν δυσανάλογα τις μικρές επιχειρήσεις.

Ορατός ο κίνδυνος να ακριβύνει κι άλλο το ψωμί

Ακόμη και μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι αυξήσεις που σημειώθηκαν στην τιμή του ψωμιού δεν κατάφεραν να καλύψουν την πραγματική εκτίναξη του κόστους παραγωγής.



Σήμερα, όπως υποστηρίζουν οι αρτοποιοί, η κατάσταση αποτυπώνεται με σαφήνεια:

τα «λουκέτα» στον κλάδο πολλαπλασιάζονται, ενώ πολλοί επαγγελματίες δουλεύουν ατελείωτες ώρες για να διαπιστώσουν στο τέλος της ημέρας ότι τα ταμεία παραμένουν ελλειμματικά.



Με το διεθνές περιβάλλον να γίνεται ολοένα πιο αβέβαιο και την οικονομία να επηρεάζεται από γεωπολιτικές συγκρούσεις, ο κίνδυνος νέων αυξήσεων στο ψωμί θεωρείται πλέον ορατός.

«Το ψωμί είναι κοινωνικό αγαθό»

Οι αρτοποιοί προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστική παρέμβαση της Πολιτείας, ο αφανισμός της βιοτεχνικής αρτοποιίας είναι ζήτημα χρόνου. Όπως σημειώνουν, μεγάλο μέρος της τελικής τιμής του ψωμιού αφορά φορολογικά και λειτουργικά κόστη.



«Για εμάς το ψωμί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι κοινωνικό αγαθό», τονίζουν, καλώντας την Πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα στήριξης ώστε να παραμείνει ποιοτικό και προσιτό σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Τα αιτήματα των αρτοποιών

Η Συντεχνία Αρτοποιών ζητά άμεσες παρεμβάσεις για τη στήριξη του κλάδου, μεταξύ των οποίων:

Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ για όλους τους επαγγελματίες.

Κατάργηση του νόμου 5073/2023 και κάθε μορφής τεκμαρτής φορολόγησης.

Μείωση της έμμεσης φορολογίας και κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, όπως το ψωμί.

Κατάργηση του ΕΦΚ στην ενέργεια.

Δραστική μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, τουλάχιστον στα επίπεδα του Αυγούστου 2021, και επιβολή πλαφόν σε ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο για μικρές επιχειρήσεις αρτοποιίας. Καμία διακοπή ρεύματος σε επαγγελματίες που αδυνατούν να πληρώσουν υπέρογκους λογαριασμούς.

Καμία κατάσχεση επαγγελματικού εξοπλισμού και διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων σε χρέη προς εφορία και τράπεζες.